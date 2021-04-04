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Вторая лига. Металлург обыгрывает Перемогу (3:1) и сдвигает Кривбасс на третье место

Вторая лига
(4 голосов)

Подопечные Микитина смотрятся убедительно

Вторая лига. Металлург обыгрывает Перемогу (3:1) и сдвигает Кривбасс на третье место

Фото - МФК Металлург (Запорожье)

Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

"Металлург" возвращается на второе место, которое дает путевку в Первую лигу по итогам сезона.

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Тотальное превосходство "Металлурга" до перерыва было воплощено в голы Алексеем Сидоровым и Дмитрием Крапивным. Особенно красивым получился второй гол запорожцев, забитый дальним ударом "в раздевалку".

В дебюте второго тайма "Перемога" стала играть активнее на чужой половине поля. Артем Радченко бесхитростно пробил со штрафного, который сам же и заработал. Но вот его партнер по команде, Родион Сердюк, был в завершении удачливее. Хотя к бригаде арбитров вопросы по мотивам гола хозяев возникли, ибо в единоборстве с Ярославом Котляровым на линии вратарской Даниил Сидоренко вряд ли был прав. Сердюк же выступил в роли "стервятника", вовремя оказавшегося в нужном месте.

У Даниила Шмелева, который появился на поле после перерыва, был отличный шанс сравнять счет. Но выход один на один с Котляровым молодой форвард днепровцев не реализовал. В ответ Алексей Сидоров мог хоронить "Перемогу", но его удар приняла на себя перекладина. А ведь форвард мог оформить дубль и избавить "казаков" от нервной концовки. Удалось же успокоиться гостям только в компенсированное время после гола Загоруйко еще одним дальним ударом.

Перемога - Металлург 1:3 (0:2)
Голы: Сердюк (57) - Сидоров (20), Крапивный (43), Загоруйко (90+2)
Перемога: Суаиб, Рубцов, Сердюк, Сидоренко, Пономаренко, Боженар, Боровик, Цопа, Цуркан, Радченко, Эсьен.
Металлург: Котляров, Воробей, Сарапий, Остапенко, Полевой, Крапивный, Загальский, Шалфеев, Борисенко, Сидоров, Олейник.

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В статье: Металлург (Запорожье) Перемога (Днепр)
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Комментарии (2)
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prostors (Вольногорск)
04.04.2021 в 16:02
Запорожье с победой.
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trafalgar (Запорожье)
04.04.2021 в 14:50
Вперед Металлург
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