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Клуб Второй лиги обратился в КДК УАФ из-за отмены матча

Вторая лига
(1 голосов)

Из-за коронавируса

Клуб Второй лиги обратился в КДК УАФ из-за отмены матча

Фото: ФК Эпицентр

Новина українською

Хмельницкий ФК "Подолье" обратился в КДК УАФ с просьбой дать оценку правомерности переноса календарного матча 13-го тура второлигового чемпионата Украины - с "Эпицентром".

"Подолье" придерживается мнения, что вспышка коронавируса в "Эпицентре" не достигла критической отметки и количество не заразившихся игроков позволяло провести поединок в Хмельницком.

По информации источника 6 апреля футболисты "Эпицентра", среди которых 10 заболевших, сдадут повторные тесты и только после этого можно будет сказать, когда они возобновят выступление в чемпионате.

Отметим, что из-за вспышки коронавируса в "Эпицентре" перенесены уже два календарных матча подопечных Игоря Бадло - с "Подольем" и "Черниговом".

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В статье: Подолье (Хмельницкий) Эпицентр (Дунаевцы)
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