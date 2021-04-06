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Клуб Второй лиги обратился в КДК УАФ из-за отмены матча
Из-за коронавируса
Фото: ФК Эпицентр
Хмельницкий ФК "Подолье" обратился в КДК УАФ с просьбой дать оценку правомерности переноса календарного матча 13-го тура второлигового чемпионата Украины - с "Эпицентром".
"Подолье" придерживается мнения, что вспышка коронавируса в "Эпицентре" не достигла критической отметки и количество не заразившихся игроков позволяло провести поединок в Хмельницком.
По информации источника 6 апреля футболисты "Эпицентра", среди которых 10 заболевших, сдадут повторные тесты и только после этого можно будет сказать, когда они возобновят выступление в чемпионате.
Отметим, что из-за вспышки коронавируса в "Эпицентре" перенесены уже два календарных матча подопечных Игоря Бадло - с "Подольем" и "Черниговом".
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