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Представитель Второй лиги начал вакцинацию от COVID-19

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Прививки получили в общей сложности 50 человек

Представитель Второй лиги начал вакцинацию от COVID-19

Фото: fckarpaty.com

Новина українською

Львовские "Карпаты" начали вакцинацию от COVID-19.

12 апреля прививки получили ветераны клуба, тренерский штаб, персонал и их родственники - в общей сложности 50 человек.

В том числе вакцинировались CoviShield главный тренер Любомир Вовчук и директор по развитию "Карпат" Сергей Болотников.

"Украина - среди лидеров в Европе по смертности от COVID-19. Вдумайтесь, каждые 5 минут в нашей стране умирает один человек от коронавируса! Не знаю, какие еще нужны аргументы для вакцинации. Трупы на улицах? Люди должны перестать выдумывать страхи, вакцинироваться и убеждать своих родственников.

Если наш пример смотивирует кого-то и мы спасем хотя бы одну жизнь, это уже будет огромным успехом", - сказал Болотников.

"Наш тренерский штаб в полном составе прошел вакцинацию. У наших молодых футболистов также есть желание вакцинироваться, но вынуждены сделать это позже, потому что в среду их ждет календарный матч. Все мы должны понимать, что только совместными усилиями сможем побороть эту беду.

Чем больше людей сделают прививку, тем эффективнее будет борьба с этой болезнью", - отметил Вовчук.

Напомним, что ранее мы сообщали про то, что "Карпаты" стали послом вакцинации от COVID-19.

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В статье: Карпаты (Львов) Любомир Вовчук Сергей Болотников коронавирус
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Источник:
ФК Карпаты

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