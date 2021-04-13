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Представитель Второй лиги начал вакцинацию от COVID-19
Прививки получили в общей сложности 50 человек
Фото: fckarpaty.com
Львовские "Карпаты" начали вакцинацию от COVID-19.
12 апреля прививки получили ветераны клуба, тренерский штаб, персонал и их родственники - в общей сложности 50 человек.
В том числе вакцинировались CoviShield главный тренер Любомир Вовчук и директор по развитию "Карпат" Сергей Болотников.
"Украина - среди лидеров в Европе по смертности от COVID-19. Вдумайтесь, каждые 5 минут в нашей стране умирает один человек от коронавируса! Не знаю, какие еще нужны аргументы для вакцинации. Трупы на улицах? Люди должны перестать выдумывать страхи, вакцинироваться и убеждать своих родственников.
Если наш пример смотивирует кого-то и мы спасем хотя бы одну жизнь, это уже будет огромным успехом", - сказал Болотников.
"Наш тренерский штаб в полном составе прошел вакцинацию. У наших молодых футболистов также есть желание вакцинироваться, но вынуждены сделать это позже, потому что в среду их ждет календарный матч. Все мы должны понимать, что только совместными усилиями сможем побороть эту беду.
Чем больше людей сделают прививку, тем эффективнее будет борьба с этой болезнью", - отметил Вовчук.
Напомним, что ранее мы сообщали про то, что "Карпаты" стали послом вакцинации от COVID-19.
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