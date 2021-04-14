Вторая лига. Ничья в пользу Кривбасса в Новой Каховке, разгром за 30 минут от Металла - обзор матчей 17-го тура

КАРПАТЫ Львов - КАРПАТЫ Галич 1:3 (0:0)

Голы: Бычек (86) - Лебедь (47, 57), Хомченко (90+3 пен)

Неожиданно и без приглашения во Львов нагрянула зима со снегопадом, который посыпал поле стадиона "Сокол". Учитывая еще и синтетическое покрытие, снежная масса достаточно быстро превратила поле в настоящий каток.

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Однако и в таких условиях фаворит имел шансы забить быстрый мяч, но удар Романа Никитюка приняла на себя перекладина. Тем не менее, после перерыва Роман Лебедь быстро оформил дубль, что позволило гостям одержать очередную победу, уже пятую кряду в весеней части чемпионата. Лишь в концовке Константину Бычеку удалось забить гол престижа хозяев и тем самым сократить отставание в счете до минимума. Но на большее львовянам не хватило ни времени, ни сил.

Почему-то Кристина Козорог решила не мстить за грубость Вербного, а помочь в концовке именно гостям. В течение минуты она зафиксировала два сомнительных фола, второй из которых привел к пенальти. Это позволило отметиться на табло и Виктору Хомченко, который реализовал одиннадцатиметровый.

Виктория в дерби позволила "Карпатам" (Галич) сравняться по очкам с "Ужгородом", который свой матч проводит сегодня позже.

ЯРУД - БАЛКАНЫ 1:1 (0:0)

Голы: Мочевинский (49) - Михайличенко (79)

Экс-футболист "Балкан" Иван Мочевинский открыл счет за "Яруд" против своей бывшей команды. Но под занавес поединка вышедший на замену Александр Михайличенко результат сравнял. Боевая ничья в поединке крепких середняков группы Б.

ПЕРЕМОГА - МЕТАЛЛ 0:4 (0:3)

Голы: Нехтий (8), Подлепенец (24), Жо (27), Рязанцев (55)

Изи-кат для "Металла", в формально гостевом матче команда Александра Кучера уже к получасу времени вела с разгромным счетом. Дальнейшая задача была - просто избежать травм и доиграть относительно спокойно в защите. Во втором тайме еще и Рязанцев забил, доведя счет до непристойного.

ТАВРИЯ - МЕТАЛЛУРГ 1:1 (0:1)

Голы: Фаюк (62) - Заика (31, авт.)

При в целом равной игре в первом тайме центрального поединка дня хозяева допустили кошмарную оплошность в обороне. После банального выноса от защитника "Металлурга" Алексей Заика не заметил выходящего ему на встречу вратаря и скинул мяч аккурат на "ленточку". Увы для "Таврии", Виталия Онопко на месте уже не оказалось.

В середине второго тайма Андрею Фаюку удалось перевисеть оппонентов во вратарской и головой скинуть в ворота подачу партнера с углового. На том и порешили - ничья в пользу конкурентов, прежде всего "Кривбасса", который получил шанс выйти на чистое второе место.

ВОЛЫНЬ-2 - ЧЕРНИГОВ 0:1 (0:1)

Гол: Мироненко (36)

Удаление: Романченко (42)

Альберт Шахов не получил подпитку футболистами основы, но и без них дублеры "Волыни" чувствовали себя неплохо на фоне слабейшего коллектива группы А. Но все же под занавес первого тайма Дмитрий Мироненко открыл счет в пользу "тигров". Уже перед самым уходом в раздевалку защитник Анатолий Романченко оставил гостей в меньшинстве на весь второй тайм. И все же гости выстояли и добыли всего лишь третью свою победу в сезоне.

БУКОВИНА - НИВА Винница 1:0 (0:0)

Гол: Палагнюк (85)

Под занавес встречи Василий Палагнюк принес победу своей команде после подачи со штрафного и скидки парнера пяткой в воздухе. Винничане впервые нынешней весной не сумели набрать очки и уже в двух матчах кряду не могут забить.

УЖГОРОД - ЧАЙКА 3:0 (3:0)

Голы: Ференцик (1), Пуканыч (21), Ряшко (39)

Джокер Васютика, Вадим Ференцик, уже на первой минуте оправдал свой выход в старте против "Чайки", открыв счет. В середине первого тайма Адриан Пуканыч забил свой очередной гол в чемпионате. Ну а под занавес половины игры Виктор Ряшко довел счет до крупного.

"Ужгород" остается единоличным лидером группы А.