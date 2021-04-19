Вторая лига
Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вторая лига. Главный пул матчей 18-го тура и поединок тура 20-го, смотреть онлайн
Семь встреч тура
Фото - ФК Металл
КАРПАТЫ (Галич) - ВОЛЫНЬ-2 (12:00)
РУБИКОН - КАРПАТЫ (Львов) (13:00)
НИВА (Винница) - УЖГОРОД (14:00)
МЕТАЛЛУРГ - ЯРУД
20-й тур, РЕАЛ ФАРМА - ПЕРЕМОГА
МЕТАЛЛ - НИКОЛАЕВ-2 (15:00)
ПОДОЛЬЕ - БУКОВИНА (16:00)
ДНЕПР (Черкассы) - НИКОПОЛЬ
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