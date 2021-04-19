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Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Главный пул матчей 18-го тура и поединок тура 20-го, смотреть онлайн

Вторая лига
(1 голосов)

Семь встреч тура

Вторая лига. Главный пул матчей 18-го тура и поединок тура 20-го, смотреть онлайн

Фото - ФК Металл

Новина українською

КАРПАТЫ (Галич) - ВОЛЫНЬ-2 (12:00)

РУБИКОН - КАРПАТЫ (Львов) (13:00)

НИВА (Винница) - УЖГОРОД (14:00)

МЕТАЛЛУРГ - ЯРУД

20-й тур, РЕАЛ ФАРМА - ПЕРЕМОГА

МЕТАЛЛ - НИКОЛАЕВ-2 (15:00)

ПОДОЛЬЕ - БУКОВИНА (16:00)

ДНЕПР (Черкассы) - НИКОПОЛЬ

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В статье: Ужгород Металл (Харьков) Яруд (Мариуполь)
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