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Вторая лига. Диназ и Металлург убийцы интриги, ничьи в сегодняшних матчах

Вторая лига
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"Кривбасс", скорее всего, уже можно поздравлять

Вторая лига. Диназ и Металлург убийцы интриги, ничьи в сегодняшних матчах

Фото - ФК Диназ

Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

ДИНАЗ - ЧЕРНИГОВ 0:0

Сглазил ваш покорный слуга "Диназ" в утреннем анонсе, ибо потеря очков вышгородцами все-таки случилась. Этот сюжет был маловероятным, учитывая потери в составе "Чернигова", но все же снова ничья - уже четвертая кряду для команды Владимира Бондаренко.

Наставник "Диназа", кстати, досматривал игру вне скамейки запасных, ибо был удален за излишнюю эмоциональность. Шансы вышгородцев на повышение в классе теперь существенно упали. В лучшем случае можно воспринимать вышгородцев четвертыми в гонке за двумя первыми позициями после "Ужгорода" и "Подолья", которые в понедельник сыграют между собой, а также "Карпат" из Галича.

ЭНЕРГИЯ - МЕТАЛЛУРГ 1:1 (0:1)

Голы: Россохатый (74 пен) - Загальский (28 пен)

Удаление: Мохначук (28, "Энергия")

Потерял очки и претендент на второе место в группе Б, запорожский "Металлург". Как и в недавнем гостевом поединке с "Таврией" (1:1), "казаки" открыли счет в первом тайме, но после перерыва пропустили и важные два очка потеряли. Причем сегодня сделали они это, играя в большинстве!

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В статье: Диназ (Вышгород) Металлург (Запорожье)
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