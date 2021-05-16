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Фанаты Металлурга устроили беспорядки и сорвали матч с Кривбассом. ВИДЕО

Вторая лига
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Игру продолжили после того как болельщиков запорожской команды вывели со стадиона

Фанаты Металлурга устроили беспорядки и сорвали матч с Кривбассом. ВИДЕО

Youtube-канал ФК "Кривбасс" / Скриншот

Новина українською

Вчера, 15 мая, в матче Второй лиги "Кривбасс" дома обыграл "Металлург" со счетом 2:0.

Поединок находился под угрозой срыва: на 12-й минуте встречи из-за поведения фанатов запорожского клуба арбитр был вынужден остановить матч. Болельщики начали бросать файеры, устроили беспорядки на трибунах, а некоторые даже выбежали на поле. К тому моменту хозяева уже дважды поразили ворота "Металлурга".

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После того как фанатов "Металлурга" вывели со стадиона судья дал сигнал продолжить встречу. Следует отметить, что гостям пауза пошла на пользу, так как после возобновления матча "Металлург" сумел выровнять игру.

Видео эпизода (начало - 24:15)

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Металлург (Запорожье)
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