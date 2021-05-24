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Львовские Карпаты не будут объединяться с Карпатами Галич и аматорскими Карпатами - источник

Вторая лига
(2 голосов)

Подопечные Тлумака прошли аттестацию и в новом сезоне дебютируют во Второй лиге

Львовские Карпаты не будут объединяться с Карпатами Галич и аматорскими Карпатами - источник

Фото: fckarpaty.com

Новина українською

Львовские "Карпаты" Смалийчука не будут объединяться с "Карпатами" Галич и аматорскими "Карпатами". Об этом сообщает неофициальный Telegram канал "Карпат".

"Любительские "Карпаты", которые выступают в первенстве ААФУ, не собираются объединяться с "Карпатами" (Галич) и "Карпатами" (Львов).

Подопечные Андрея Тлумака выбрали свой путь, уже прошли необходимую аттестацию и в новом сезоне дебютируют во Второй лиге. У команды крепкие финансовые тылы, совершенствуется и клубная инфраструктура", — пишет Telegram канал.

Напомним, что в турнирной таблице Второй лиги "Карпаты" Львов находятся на 12-м месте, набрав 13 баллов.

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В статье: Карпаты (Львов) Карпаты (Галич) ФК Карпаты Львов
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