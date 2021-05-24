Львовские Карпаты не будут объединяться с Карпатами Галич и аматорскими Карпатами - источник

Львовские "Карпаты" Смалийчука не будут объединяться с "Карпатами" Галич и аматорскими "Карпатами". Об этом сообщает неофициальный Telegram канал "Карпат".

"Любительские "Карпаты", которые выступают в первенстве ААФУ, не собираются объединяться с "Карпатами" (Галич) и "Карпатами" (Львов). Подопечные Андрея Тлумака выбрали свой путь, уже прошли необходимую аттестацию и в новом сезоне дебютируют во Второй лиге. У команды крепкие финансовые тылы, совершенствуется и клубная инфраструктура", — пишет Telegram канал.

Напомним, что в турнирной таблице Второй лиги "Карпаты" Львов находятся на 12-м месте, набрав 13 баллов.