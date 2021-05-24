Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Львовские Карпаты не будут объединяться с Карпатами Галич и аматорскими Карпатами - источник
Подопечные Тлумака прошли аттестацию и в новом сезоне дебютируют во Второй лиге
Фото: fckarpaty.com
Львовские "Карпаты" Смалийчука не будут объединяться с "Карпатами" Галич и аматорскими "Карпатами". Об этом сообщает неофициальный Telegram канал "Карпат".
"Любительские "Карпаты", которые выступают в первенстве ААФУ, не собираются объединяться с "Карпатами" (Галич) и "Карпатами" (Львов).
Подопечные Андрея Тлумака выбрали свой путь, уже прошли необходимую аттестацию и в новом сезоне дебютируют во Второй лиге. У команды крепкие финансовые тылы, совершенствуется и клубная инфраструктура", — пишет Telegram канал.
Напомним, что в турнирной таблице Второй лиги "Карпаты" Львов находятся на 12-м месте, набрав 13 баллов.
Популярное сейчас
- Вторая лига. Парад результативности в Николаеве и минимальные победы лидеров группы А - обзор воскресных матчей 23-го тура
- Серия А. Милан второй, Ювентус также в Лиге Чемпионов, провал Наполи
- Украина - Бахрейн 1:1. Обзор матча и видео голов
- Ярославский: На матче Металл - Кривбасс узнаете много секретного, что я приготовил
- Журналистка, модель и невеста Бондаря. Денисов представил свою соведущую на Евро-2020
- Красотка, которая делает крутые татуировки футболистам УПЛ и даже Ире Морозюк. ФОТО
Новости по теме
- 22:59 Украинские Триллер с семью голами и доминирование Хмельницкой области. Четыре матча Второй лиги
- 09:34 Украинские Почему Эпицентр накануне играл на ничью, Кривбасс готовится праздновать и без своего матча - анонс 23-го тура Второй лиги
- 19:28 Украинские Карпаты Смалийчука планируют объединиться с Карпатами Галич и аматорскими Карпатами