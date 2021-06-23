Утвержден предварительный состав участников чемпионата во Второй лиге

Утвержден предварительный состав групп Второй лиги на следующий сезон. Скорее всего в группе А будет 15 команд, а в группе Б – 16.

Сегодня, 23 июня, состав участников утверждает аттестационная комиссия ПФЛ, а завтра, 24 июня, на Конференции ПФЛ будет озвучен окончательный список участников Второй лиги.

Напомним, что в прошлом сезоне Второй лиги в группе А выступало 13 команд, а в группе Б – 12. Победу в золотом матче второй лиги одержал "Металл", который обыграл победителя группы А "Подолье" со счетом 1:0.

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