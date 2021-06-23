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Утвержден предварительный состав участников чемпионата во Второй лиге

Вторая лига
Обновлено
(2 голосов)

В группе А будет 15 команд, в группе Б - 16

Утвержден предварительный состав участников чемпионата во Второй лиге

Новина українською

Утвержден предварительный состав групп Второй лиги на следующий сезон. Скорее всего в группе А будет 15 команд, а в группе Б – 16.

Сегодня, 23 июня, состав участников утверждает аттестационная комиссия ПФЛ, а завтра, 24 июня, на Конференции ПФЛ будет озвучен окончательный список участников Второй лиги.

Напомним, что в прошлом сезоне Второй лиги в группе А выступало 13 команд, а в группе Б – 12. Победу в золотом матче второй лиги одержал "Металл", который обыграл победителя группы А "Подолье" со счетом 1:0.

Утвержден предварительный состав участников чемпионата во Второй лиге - изображение 1Утвержден предварительный состав участников чемпионата во Второй лиге - изображение 2
Фото: Meta-ratings
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В статье: Вторая лига ПФЛ
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Источник:
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Комментарии (4)
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Nelviv`yanyn (Малоросc)
23.06.2021 в 14:47
Когда объединят аафу и 2 лигу в полупрофи? В Украине никогда не будет нормальной пирамиды лиг.
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Очманілий Заєць (Odessa)
23.06.2021 в 12:58
Смішно. Змагання U-21 в прем'єр-лізі скасовували під тим претекстом, щоб клуби свої молодіжні команди заявляли в другу ліґу (а ДК і ШД - у першу). У підсумку - просто скасували турнір дублерів.
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Nelviv`yanyn (Малоросc)
23.06.2021 в 14:43
Если бы разрешили заявлять по списку Б как в молодежке, то думаю много заявили двойки, но очередной раз испортили реформу дельцы из упл. Т. Е. если кто-то себя проявит, надо ждать трансферное окно.
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Назар Кусий (Львів)
23.06.2021 в 12:40
Ще б одну команду. Тростянець і Вовчанськ згадували. Ще б про обмін між лігами скасали нарешті. Ну і зомбі Оліміпік коли офіційно зніметься, що тоді робити?
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