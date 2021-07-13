Металлист подписал экс-капитана запорожского Металлурга

" Металлист " объявил о подписании контракта с экс-капитаном запорожского "Металлурга", защитником Эдуардом Сарапием.

В "Металлисте" Сарапий будет играть под номером 5.

22-летний Сарапий – воспитанник запорожского футбола, где начинал заниматься футболом, но с 11 до 17 лет обучался в академии киевского "Динамо".

На профессиональном уровне выступал за "Металлург" из Запорожья. В его составе с 10 голами стал одним из трех лучших бомбардиров группы Б по итогам прошлого сезона Второй лиги.