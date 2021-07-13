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Металлист подписал экс-капитана запорожского Металлурга
Эдуард Сарапий пошел на повышение в Харьков
metalist.ua
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В "Металлисте" Сарапий будет играть под номером 5.
22-летний Сарапий – воспитанник запорожского футбола, где начинал заниматься футболом, но с 11 до 17 лет обучался в академии киевского "Динамо".
На профессиональном уровне выступал за "Металлург" из Запорожья. В его составе с 10 голами стал одним из трех лучших бомбардиров группы Б по итогам прошлого сезона Второй лиги.
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