Буковина подписала брата защитника Днепра-1

"Буковина" объявила о подписании центрального защитника Александра Логинова.

Минувший сезон 29-летний футболист провел в "ВПК-Агро" и "Кристалле", сыграв в 22 матчах обеих команд в Первой лиге.

Александр находился на просмотре в Буковине еще в 2012 голу, когда с командой отправился на сборы в Крым.

Ранее центрбек выступал за такие команды как, "Звезда "(Кропивницкий), "Сталь"(Алчевск), "Кремень" (Кременчуг), "Верес (Ровно), "Нефтяник" (Ахтырка), "Ислочь" (Минск) и "Полесье" (Житомир).

Добавим, Александр - брат защитника Сергея Логинова, который защищает цвета "Днепра-1" в Премьер-лиге.

Напомним, что в 1-м туре Второй лиги "Буковина" сыграет 24 июля против "Чайки".