  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Буковина подписала брата защитника Днепра-1
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Буковина подписала брата защитника Днепра-1

Вторая лига
(1 голосов)

Сезон 2020/21 игрок провел в "ВПК-Агро" и "Кристалле"

Буковина подписала брата защитника Днепра-1

Фото: ФК Буковина

Новина українською

"Буковина" объявила о подписании центрального защитника Александра Логинова.

Минувший сезон 29-летний футболист провел в "ВПК-Агро" и "Кристалле", сыграв в 22 матчах обеих команд в Первой лиге.

Александр находился на просмотре в Буковине еще в 2012 голу, когда с командой отправился на сборы в Крым.

Ранее центрбек выступал за такие команды как, "Звезда "(Кропивницкий), "Сталь"(Алчевск), "Кремень" (Кременчуг), "Верес (Ровно), "Нефтяник" (Ахтырка), "Ислочь" (Минск) и "Полесье" (Житомир).

Добавим, Александр - брат защитника Сергея Логинова, который защищает цвета "Днепра-1" в Премьер-лиге.

Напомним, что в 1-м туре Второй лиги "Буковина" сыграет 24 июля против "Чайки".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Буковина (Черновцы) Сергей Логинов Александр Логинов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Буковина

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...