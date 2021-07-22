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Буковина подписала брата защитника Днепра-1
Сезон 2020/21 игрок провел в "ВПК-Агро" и "Кристалле"
Фото: ФК Буковина
"Буковина" объявила о подписании центрального защитника Александра Логинова.
Минувший сезон 29-летний футболист провел в "ВПК-Агро" и "Кристалле", сыграв в 22 матчах обеих команд в Первой лиге.
Александр находился на просмотре в Буковине еще в 2012 голу, когда с командой отправился на сборы в Крым.
Ранее центрбек выступал за такие команды как, "Звезда "(Кропивницкий), "Сталь"(Алчевск), "Кремень" (Кременчуг), "Верес (Ровно), "Нефтяник" (Ахтырка), "Ислочь" (Минск) и "Полесье" (Житомир).
Добавим, Александр - брат защитника Сергея Логинова, который защищает цвета "Днепра-1" в Премьер-лиге.
Напомним, что в 1-м туре Второй лиги "Буковина" сыграет 24 июля против "Чайки".
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