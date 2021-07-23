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Крым - это Украина! Таврия представила новую форму на сезон - ФОТО

Вторая лига
(3 голосов)

Крымский клуб рассказал о своей миссии

Крым - это Украина! Таврия представила новую форму на сезон - ФОТО

tavriya.com.ua

Новина українською

Перед началом сезона во Второй лиге "Таврия" представила новую игровую форму.

Новым техническим спонсором клуба стал испанский бренд KELME.

Новая форма выполнена в традиционных цветах - синий, красный, белый.

С внешней стороны на спине прописано лозунг клуба: "Крым - это Украина!".

"Сегодня мы не играем за трофеи, мы играем за нечто большее. Ведь миссия клуба символизирует не только спортивную игру, но и тот факт, что Крым является и остается неотъемлемой частью Украины", - сказано в заявлении клуба.

Отметим, что в мероприятии приняла участие и новая глава пресс-службы Таврии - Александра Серова.

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В статье: Таврия (Симферополь)
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Комментарии (12)
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djumba (Мелитополь)
23.07.2021 в 23:04
Удачи татарам... В прошлом сезоне канешь тягаться с хорями и кривыми было нереально, но надеюсь в этом зайдут в пердив...
Ответить
0
0
avatar
ascent (Луксор)
23.07.2021 в 22:10
Ну теперь я за Крым спокоен, можно и дальше ничего не делать...
Ответить
+1
-2
miranda1miranda (Армянск)
23.07.2021 в 22:13
Парам парам пам
Ответить
0
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
23.07.2021 в 22:01
Выдуманная команда из выдуманного Крыма
Ответить
+3
-8
miranda1miranda (Армянск)
23.07.2021 в 22:11
Правда , похоже это новый ералаш
Ответить
0
-5
FC Energy (Новая Каховка)
23.07.2021 в 22:20
Она играет на проф уровне, а ваши что делают?
Ответить
+5
0
miranda1miranda (Армянск)
23.07.2021 в 22:28
Да уровень огого
0
-3
miranda1miranda (Армянск)
23.07.2021 в 22:36
Уровень запредельный
0
-3
djumba (Мелитополь)
23.07.2021 в 23:00
Посмотри правде в глаза... Выдуманные команды из выдуманного москалями российского Крыма играют в выдуманном чемпионате Крыма...
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0
0
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
23.07.2021 в 21:52
Александра Серова — это ж Sasha Grey по-английски Но девушка красивая, спору нет
Ответить
+1
0
avatar
ascent (Луксор)
23.07.2021 в 22:07
Ответить
0
0
ulych (Запоріжжя)
23.07.2021 в 21:25
То є добре!
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+8
-1


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