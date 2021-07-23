Крым - это Украина! Таврия представила новую форму на сезон - ФОТО

Перед началом сезона во Второй лиге " Таврия " представила новую игровую форму.

Новым техническим спонсором клуба стал испанский бренд KELME.

Новая форма выполнена в традиционных цветах - синий, красный, белый.

С внешней стороны на спине прописано лозунг клуба: "Крым - это Украина!".

"Сегодня мы не играем за трофеи, мы играем за нечто большее. Ведь миссия клуба символизирует не только спортивную игру, но и тот факт, что Крым является и остается неотъемлемой частью Украины", - сказано в заявлении клуба.

Отметим, что в мероприятии приняла участие и новая глава пресс-службы Таврии - Александра Серова.