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Крым - это Украина! Таврия представила новую форму на сезон - ФОТО
Крымский клуб рассказал о своей миссии
tavriya.com.ua
Перед началом сезона во Второй лиге "
Новым техническим спонсором клуба стал испанский бренд KELME.
Новая форма выполнена в традиционных цветах - синий, красный, белый.
С внешней стороны на спине прописано лозунг клуба: "Крым - это Украина!".
"Сегодня мы не играем за трофеи, мы играем за нечто большее. Ведь миссия клуба символизирует не только спортивную игру, но и тот факт, что Крым является и остается неотъемлемой частью Украины", - сказано в заявлении клуба.
Отметим, что в мероприятии приняла участие и новая глава пресс-службы Таврии - Александра Серова.
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