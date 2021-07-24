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Бузник: На каждую позицию у Левого берега есть квалифицированные исполнители

Вторая лига
(1 голосов)

Завтра киевляне дебютируют в профессиональном футболе

Бузник: На каждую позицию у Левого берега есть квалифицированные исполнители

Фото: ФК Левый Берег / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Левого Берега" Анатолий Бузник поделился впечатлениями от сборов команды и рассказал об ожиданиях от старта в соревнованиях ПФЛ.

- Анатолий Иванович, как оцените заключительный перед стартом сезона сбор команды?
- Тренеру всегда не хватает времени на подготовку. Однако, стоит отметить, что на сборах поработали плодотворно. Старались максимально донести свои идеи до игроков, чтобы во Второй лиге выступать достойно. В целом довольны этим периодом подготовки, а также отношением игроков. Думаю, что с этим багажом футболисты смогут выполнить поставленные на сезон задачи.

- Сколько позиций в команде остаются проблемными?
- Работаем для того, чтобы закрыть все проблемные позиции. На каждую у нас есть квалифицированные исполнители, способные решать поставленные задачи. Главное, наиграть игровые связи, донести требования. Ряд игроков бок о бок играли на любительском уровне, поэтому они хорошо понимают друг друга. Новичкам важно как можно быстрее адаптироваться к стилю игры команды, и они с каждым днем ​​добавляют в этом плане. Каждая игра для нас важна.

- Как будет проходить подготовка команды к стартовому матчу во Второй лиге?
- До первого матча осталось несколько дней. Все дни до игры распланированы заранее. Все основное заложили в подготовительном периоде на сборах, а сейчас важно все отшлифовать, довести до автоматизма. Важно подойти к первому матчу с холодной головой и с уверенностью в собственных силах.

Сейчас команда работает в одноразовом режиме. Перед матчем с ЛНЗ проведем два теоретических занятия, а также предигровую тренировку в субботу.

Думаю, что игра с ЛНЗ будет интересной. Это амбициозная команда, с хорошими игроками и квалифицированным тренером.

- Довольны ли вы комплектацией команды?
- Тренерский штаб устраивают те игроки, которые сейчас в команде. С этими исполнителями можно решать поставленные задачи. Все футболисты с нетерпением ожидают старт сезона. Надеемся, что этот сезон будет успешным.

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В статье: Анатолий Бузник Левый берег (Киев)
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Комментарии (1)
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Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
24.07.2021 в 23:13
О, вот где Витя нападач всплыл.) С нападением таки будут у вас трудности.)
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