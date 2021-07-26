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46 лет – не возраст. Экс-голкипер Динамо и сборной Украины провел поединок за команду Второй лиги
Известный представитель своего цеха
Арсенал Киев
Вчера, 25 июля, вратарь Виталий Рева сыграл за команду "Левый берег" в рамках 1-го тура Второй лиги. Он провел на поле все 90+ минут. Рева вернулся на профессиональный уровень – голкипер не играл 8 лет.
Виталий – воспитанник "Днепр-75". Он защищал цвета сборной Украины (9 матчей), на клубном уровне – "Александрии", "Таврии", киевских клубов "ЦСКА", "Динамо", "Арсенала" и "Оболони". Он является двукратным чемпионом Украины и обладателем Кубка страны в составе "Динамо", также, выступая за украинский гранд, Рева становился лучшим голкипером страны.
Добавим, что Рева – член вратарского клуба имени Евгения Рудакова (164 матча без пропущенных голов). На данный момент Виталию 46 лет, он трудится в штабе Руслана Ротаня в сборной Украины U-21.
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