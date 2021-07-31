Все матчи во Второй лиге (группа А): дебют команды Карпаты и черновицко-закарпатское дерби

Сегодня состоятся все поединки 2 тура подгруппы "А" (объединяет западные и северные регионы Украины) во Второй лиге.

Из-за нечетного количества команд в турнирной таблице пропускает этот тур "Чернигов", по этой же причине лишь сейчас вступают в соревнование "Карпаты".

Подаем онлайны матчей в YouTube-трансляциях.

16:00 Карпаты (Галич) - Чайка (Петропавловская Борщаговка)

18:00 Левый берег (Киев) - Эпицентр (Дунаевцы)

18:00 Диназ (Вышгород) - Днепр (Черкассы)

18:00 Карпаты (Львов) - Рубикон (Киев)

18:00 Буковина (Черновцы) - Мункач (Мукачево)

18:00 Нива (Винница) - Любомир (Ставище)

19:00 ЛНЗ (Черкассы) - АФСК Киев