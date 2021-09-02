Карпаты арендовали на 10 лет стадион Украина во Львове

Львовский стадион "Украина" передан в аренду "Карпатам", сообщает ProZorro.

Срок аренды рассчитан на 10 лет. Месячная арендная плата составит 61 640 гривен. Право аренды львовской арены было выставлено на аукцион в системе ProZorro.

Только "Карпаты" принимали участие в тендере.

Стартовая месячная арендная плата составляла 118 538 гривен, но аукцион прошел в формате пошагового снижения цены.

Аукцион проводился повторно. Впервые он стартовал 30 июня, но не состоялся, так как в нем никто не принял участие. Стартовая месячная арендная плата тогда составляла 237 076 гривен.

Напомним, "Карпаты" после 5 сыгранных матчей идут на 6-м месте в группе А Второй лиги.