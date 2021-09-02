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Карпаты арендовали на 10 лет стадион Украина во Львове
Месячная арендная плата - 61 640 гривен
fckarpaty.com
Львовский стадион "Украина" передан в аренду "Карпатам", сообщает ProZorro.
Срок аренды рассчитан на 10 лет. Месячная арендная плата составит 61 640 гривен. Право аренды львовской арены было выставлено на аукцион в системе ProZorro.
Только "Карпаты" принимали участие в тендере.
Стартовая месячная арендная плата составляла 118 538 гривен, но аукцион прошел в формате пошагового снижения цены.
Аукцион проводился повторно. Впервые он стартовал 30 июня, но не состоялся, так как в нем никто не принял участие. Стартовая месячная арендная плата тогда составляла 237 076 гривен.
Напомним, "Карпаты" после 5 сыгранных матчей идут на 6-м месте в группе А Второй лиги.
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