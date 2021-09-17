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Вице-президент Таврии назвал годовой бюджет симферопольського клуба
Как для клуба Второй лиги это хорошие деньги
Фото: ФК Таврия
Вице-президент "Таврии" Даниил Репилевский рассказал о бюджете клуба.
- Если брать нынешнюю "Таврию", ваша семья - единственный инвестор?
- Да.
- Город никак не помогает?
- Не-не-не. ФК "Таврия" Симферополь - сугубо я и мой отец. Мы, как два владельца. За собственные средства мы финансируем.
- Какой плюс-минус бюджет у клуба сейчас?
- Если полностью за год, то может 7 миллионов гривен.
- Как для Второй лиги это хорошие деньги.
- Ну конечно. Почему мы позиционируем себя как клуб, который хочет быть в Первой лиге? Потому что соответственно бюджет, с которым можно легко... Команды выходили и 5 миллионов, и 4 миллиона даже.
Мы максимально тратим деньги на питание, подвоз, жилье. Стараемся, чтобы ребята чувствовали себя комфортно, - сказал Репилевский.
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