Вице-президент Таврии назвал годовой бюджет симферопольського клуба

Вице-президент "Таврии" Даниил Репилевский рассказал о бюджете клуба.

- Если брать нынешнюю "Таврию", ваша семья - единственный инвестор?

- Да.

- Город никак не помогает?

- Не-не-не. ФК "Таврия" Симферополь - сугубо я и мой отец. Мы, как два владельца. За собственные средства мы финансируем.

- Какой плюс-минус бюджет у клуба сейчас?

- Если полностью за год, то может 7 миллионов гривен.

- Как для Второй лиги это хорошие деньги.

- Ну конечно. Почему мы позиционируем себя как клуб, который хочет быть в Первой лиге? Потому что соответственно бюджет, с которым можно легко... Команды выходили и 5 миллионов, и 4 миллиона даже.

Мы максимально тратим деньги на питание, подвоз, жилье. Стараемся, чтобы ребята чувствовали себя комфортно, - сказал Репилевский.