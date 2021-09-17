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Вице-президент Таврии назвал годовой бюджет симферопольського клуба

Вторая лига
(2 голосов)

Как для клуба Второй лиги это хорошие деньги

Вице-президент Таврии назвал годовой бюджет симферопольського клуба

Фото: ФК Таврия

Новина українською

Вице-президент "Таврии" Даниил Репилевский рассказал о бюджете клуба.

- Если брать нынешнюю "Таврию", ваша семья - единственный инвестор?

- Да.

- Город никак не помогает?

- Не-не-не. ФК "Таврия" Симферополь - сугубо я и мой отец. Мы, как два владельца. За собственные средства мы финансируем.

- Какой плюс-минус бюджет у клуба сейчас?

- Если полностью за год, то может 7 миллионов гривен.

- Как для Второй лиги это хорошие деньги.

- Ну конечно. Почему мы позиционируем себя как клуб, который хочет быть в Первой лиге? Потому что соответственно бюджет, с которым можно легко... Команды выходили и 5 миллионов, и 4 миллиона даже.

Мы максимально тратим деньги на питание, подвоз, жилье. Стараемся, чтобы ребята чувствовали себя комфортно, - сказал Репилевский.

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В статье: Таврия (Симферополь) Даниил Репилевский
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (1)
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янковский ян (Запорожье)
17.09.2021 в 14:41
Кто сказал что это хорошие деньги для клуба? Есть взносы. Есть обслуживание поля и стадиона в целом. Клубный автобус гостиницы питание сборы. Какие то налоги. А зарплата игрокам.
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