Бессмертный возглавит клуб Второй лиги

Во вторник, 21 сентября, "Виктория" из Николаевки получит нового главного тренера. Им станет бывший наставник "Полтавы" и "Львова" Анатолий Бессмертный.

Клуб из Сумской области также рассматривал кандидатуры Сергея Ковальца, Ильи Близнюка, Олега Федорчука и Василия Сачко.

Дебютный сезон во Второй лиге "Виктория" начинала под руководством Артема Радионова. На этой неделе после серии поражений он был отправлен в отставку. На вчерашний матч с "Тростянцом" (1:0) команду выводил и.о. главного тренера Владимир Романенко.

52-летний Бессмертный — в прошлом защитник киевского "Динамо", российских "Тюмени", "Ростсельмаша" и "Черноморца". В качестве главного тренера он работал с черкасским "Днепром", "Полтавой", "Сумами", "Полесьем", "Черкащиной" и "Львовом", из которого был уволен 25 августа.