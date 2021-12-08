Эксперт ТК Футбол вошел в новое руководство запорожского Металлурга

Запорожский " Металлург " представил новое руководство клуба.

Новым директором КП "МФК "Металург" стал Юрий Зенкин.

Интересно, что за стратегию развития клуба и координацию спортивной деятельности "Металлурга" будет отвечать Михаил Метревели – довольно известный эксперт на каналах "Футбол".

Содействовать решению вопросов, связанных с органами местного самоуправления, и обеспечивать юридическое сопровождение клуба будет Евгений Ковалев.

"Не секрет, что теперь в клубе будут задействованы футбольные эксперты национального уровня, которые будут работать над развитием "Металлурга". У нас есть амбициозные планы по перспективам запорожской команды в национальном первенстве. Я думаю, что первая Лига – это не предел для "Металлурга"– сказал заместитель городского главы Запорожья по вопросам деятельности исполнительных органов совета Анатолий Васюк.

Напомним, что после осенней части сезона "Металлург" идет на первом месте в своей группе Второй лиги.