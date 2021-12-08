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Эксперт ТК Футбол вошел в новое руководство запорожского Металлурга
В клубе новое руководство. В том числе, и Метревели
mfcmetalurg.com
Запорожский "
Новым директором КП "МФК "Металург" стал Юрий Зенкин.
Интересно, что за стратегию развития клуба и координацию спортивной деятельности "Металлурга" будет отвечать Михаил Метревели – довольно известный эксперт на каналах "Футбол".
Содействовать решению вопросов, связанных с органами местного самоуправления, и обеспечивать юридическое сопровождение клуба будет Евгений Ковалев.
"Не секрет, что теперь в клубе будут задействованы футбольные эксперты национального уровня, которые будут работать над развитием "Металлурга". У нас есть амбициозные планы по перспективам запорожской команды в национальном первенстве. Я думаю, что первая Лига – это не предел для "Металлурга"– сказал заместитель городского главы Запорожья по вопросам деятельности исполнительных органов совета Анатолий Васюк.
Напомним, что после осенней части сезона "Металлург" идет на первом месте в своей группе Второй лиги.
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