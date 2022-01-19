Сумы получили нового тренера

ФК "Сумы" официально объявил о назначении нового главного тренера команды. Им стал украинский специалист Евгений Яровенко.

Детали соглашения не сообщаются.

58-летний Яровенко ранее работал с "Торпедо" (Запорожье), "Шахтером-3", "Нефтяником", "Перемогой", "Никополем", а также казахстанскими "Есиль-Богатырем" и "Таразом". Украинский специалист также возглавлял молодежную сборную Казахстана.

Сам Яровенко после назначения сообщил, что его помощником в "Сумах" будет работать Владимир Горелый.

Отметим, что "Сумы" первую часть сезона завершили на последнем, 16-м месте в турнирной таблице группы В Второй лиги.