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Сумы получили нового тренера
Детали соглашения не сообщаются
ФК "Сумы" официально объявил о назначении нового главного тренера команды. Им стал украинский специалист Евгений Яровенко.
Детали соглашения не сообщаются.
58-летний Яровенко ранее работал с "Торпедо" (Запорожье), "Шахтером-3", "Нефтяником", "Перемогой", "Никополем", а также казахстанскими "Есиль-Богатырем" и "Таразом". Украинский специалист также возглавлял молодежную сборную Казахстана.
Сам Яровенко после назначения сообщил, что его помощником в "Сумах" будет работать Владимир Горелый.
Отметим, что "Сумы" первую часть сезона завершили на последнем, 16-м месте в турнирной таблице группы В Второй лиги.
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