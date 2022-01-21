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Камерунский хавбек покинул Буковину
Камерунец выступал за черновицкую команду с июля
Фото - сайт Буковины
Арманд Кен Элла больше не является игроком черновицкой "Буковины". Соглашение было рассторгнуто по согласованию сторон.
Камерунец стал игроком черновицкого клуба в июле. С тех пор он сыграл 17 матчей за "желто-черных" и забил один гол. Легионер известен своим выступлением за "Ингулец". В составе петровского клуба Элла сыграл 60 игр.
Также Арманд отыграл 3 игры за "Карпаты" (88 минут).
"Буковина" ушла на зимнюю паузу на девятом месте в группе «Б» Второй лиги.
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