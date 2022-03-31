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Футболисты мариупольского Яруда сумели покинуть город
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Фото: ФК Яруд
Президент ПФЛ Александр Каденко поделился мнением о текущей ситуации, а также рассказал о делах второлигового "Яруда" из Мариуполя.
"Конечно, сейчас не до футбола. Идет война, развязанная агрессором - Россией. Однако мы пытаемся держать руку на пульсе и часто контактируем с представителями клубов. Некоторые еще находятся на сборе в Турции, а те команды, которые вернулись из заграничных сборов, приехали не в полных составах.
По имеющейся информации, футболистам "Яруда" из Мариуполя удалось вырваться из осажденного Мариуполя и сейчас команда дислоцируется в Запорожье.
Что касается перспектив возобновления соперничества под эгидой ПФЛ, то сложно еще что-то прогнозировать. Пока все усилия сосредоточены на главном – победе Украины в войне", - заявил Каденко.
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