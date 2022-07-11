Перемога из Днепра может пропустить новый сезон ПФЛ

Футбольный клуб "Перемога" из города Днепр, вероятнее всего, пропустит следующий сезон ПФЛ. Об этом сообщает Sport Arena.

По данным источника, руководство днепровского клуба намерено приостановить выступления в чемпионате из-за военных действий в Украине. "Перемога" надеется вернуться в сезоне 2023/24. ПФЛ сохранит членство клуба в организации.

В сезоне 2021/22 Перемога выступала в группе "Б" Второй лиги. На момент досрочной остановки чемпионата клуб занимал 3-е место в турнирной таблице.