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Перемога из Днепра может пропустить новый сезон ПФЛ
Но клуб сохранит членство в организации
Фото: fcperemoga
Футбольный клуб "Перемога" из города Днепр, вероятнее всего, пропустит следующий сезон ПФЛ. Об этом сообщает Sport Arena.
По данным источника, руководство днепровского клуба намерено приостановить выступления в чемпионате из-за военных действий в Украине. "Перемога" надеется вернуться в сезоне 2023/24. ПФЛ сохранит членство клуба в организации.
В сезоне 2021/22 Перемога выступала в группе "Б" Второй лиги. На момент досрочной остановки чемпионата клуб занимал 3-е место в турнирной таблице.
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