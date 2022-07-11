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Перемога из Днепра может пропустить новый сезон ПФЛ

Вторая лига
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Но клуб сохранит членство в организации

Перемога из Днепра может пропустить новый сезон ПФЛ

Фото: fcperemoga

Новина українською

Футбольный клуб "Перемога" из города Днепр, вероятнее всего, пропустит следующий сезон ПФЛ. Об этом сообщает Sport Arena.

По данным источника, руководство днепровского клуба намерено приостановить выступления в чемпионате из-за военных действий в Украине. "Перемога" надеется вернуться в сезоне 2023/24. ПФЛ сохранит членство клуба в организации.

В сезоне 2021/22 Перемога выступала в группе "Б" Второй лиги. На момент досрочной остановки чемпионата клуб занимал 3-е место в турнирной таблице.

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В статье: Перемога (Днепр)
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Источник:
SportArena

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