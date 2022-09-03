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Нива Винница - Хуст: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Вторая лига
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Обновленная "Нива" принимает дебютантов

Нива Винница - Хуст: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Нива Вінниця

UA-Футбол
Новина українською

Чемпион Закарпатской области дебютирует во Второй лиге матчем против "Нивы", которая существенно обновилась в 2022 году. До весны винницкий коллектив тренировал Владимир Цыткин, который сейчас работает с "Хустом", а Олег Остапенко ему помагал. Раньше команды ни разу не встречались. В этом противостоянии сложно определить фаворита, но можно не сомневаться, что "Хуст" даст бой "Ниве".

Смотрите игру "Нивы" против "Хуста" прямо в этой новости ниже в плеере Youtube-канала "Нивы". Игра начнется в 16.00.

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В статье: Нива (Винница) ФК Хуст
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