Нива Винница - Хуст: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Чемпион Закарпатской области дебютирует во Второй лиге матчем против "Нивы", которая существенно обновилась в 2022 году. До весны винницкий коллектив тренировал Владимир Цыткин, который сейчас работает с "Хустом", а Олег Остапенко ему помагал. Раньше команды ни разу не встречались. В этом противостоянии сложно определить фаворита, но можно не сомневаться, что "Хуст" даст бой "Ниве".

Смотрите игру "Нивы" против "Хуста" прямо в этой новости ниже в плеере Youtube-канала "Нивы". Игра начнется в 16.00.