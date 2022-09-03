Сегодня стартует новый сезон во Второй лиге

Сегодня, 3-го сентября, в Украине стартует сезон Второй лиги. В нем примут участие 11 команд, которые не будут делиться над подгруппы.

Свое участие в чемпионате подтвердили "ВАСТ" (Николаев), "Звягель" (Новоград-Волынский), "Кремень-2" (Кременчуг), "Металлург-2" (Запорожье), "Нива" (Бузовая, Киевская область), "Нива" (Винница), "Реал Фарма" (Одесса), "Рубикон" (Киевская область), "Хуст Сити" (Закарпатье), "Чайка" (Киевская область) и вторая команда житомирского "Полесья".

Клубы сыграют в два круга без деления на подгруппы. Победитель Второй лиги напрямую повысится в классе.

Клуб, который займет второе место во Второй лиге, проведет стыковые матчи с клубом, занявшим предпоследнее место в Первой лиге.