Вторая лига. Звягель и Хуст в центральном матче тура играют вничью

В центральном матче восьмого тура Второй лиги встречались шестая и пятая команды чемпионата, которых отделяло всего одно очко. В случае победы гости могли обойти своего прямого конкурента.

В первом тайме было много борьбы, ведь ни одна из команд не хотела уступать. В конце первой половины встречи хозяева открыли счет. Мяч в свой актив записал 24-летний защитник Денис Червинский. Для Дениса это дебютный гол в нынешнем сезоне.

Игра держала всех в напряжении до финального свистка. Казалось, что хозяева одержат третью победу подряд. Однако, на последней минуте основного времени Петр Луцив сравнял счет и принес важную для своей команды ничью.

VBET UA Вторая лига. 8-й тур

"Звягель" - "Хуст" 1:1

Голы: Червинский (42) - П. Луцив (90)