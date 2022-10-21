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Вторая лига. Звягель и Хуст в центральном матче тура играют вничью
"Звягель" на последних минутах упускает победу
Фото: ФК Звягель
В центральном матче восьмого тура Второй лиги встречались шестая и пятая команды чемпионата, которых отделяло всего одно очко. В случае победы гости могли обойти своего прямого конкурента.
В первом тайме было много борьбы, ведь ни одна из команд не хотела уступать. В конце первой половины встречи хозяева открыли счет. Мяч в свой актив записал 24-летний защитник Денис Червинский. Для Дениса это дебютный гол в нынешнем сезоне.
Игра держала всех в напряжении до финального свистка. Казалось, что хозяева одержат третью победу подряд. Однако, на последней минуте основного времени Петр Луцив сравнял счет и принес важную для своей команды ничью.
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"Звягель" - "Хуст" 1:1
Голы: Червинский (42) - П. Луцив (90)
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