Тренер Рубикона: Письмо, о снятии с чемпионата отправили еще на той неделе

Главный тренер " Рубикона " Виктор Курята подтвердил, что клуб снялся с весенней части розыгрыша Второй лиги.

"Действительно, грустно, но письмо, о том, что клуб снимается отправили еще на той неделе. Теперь уже точно", - сказал тренер.

Ранее сообщалось, что "Рубикон" искал разные варианты развития и потенциальных инвесторов, ни один из них не был серьезным. В итоге клуб потерял последние возможности финансирования. Руководство приняло решение сняться с соревнований, игроки получили статус свободных агентов .

Напомним, первую половину текущего сезона команда завершила на последнем месте Второй лиги. Киевляне набрали четыре очка в 10 матчах.