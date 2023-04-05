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Тренер Рубикона: Письмо, о снятии с чемпионата отправили еще на той неделе

Вторая лига
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Клуб так и не нашел инвесторов

Тренер Рубикона: Письмо, о снятии с чемпионата отправили еще на той неделе

rubiconfc.com

Новина українською

Главный тренер "Рубикона" Виктор Курята подтвердил, что клуб снялся с весенней части розыгрыша Второй лиги.

"Действительно, грустно, но письмо, о том, что клуб снимается отправили еще на той неделе. Теперь уже точно", - сказал тренер.

Ранее сообщалось, что "Рубикон" искал разные варианты развития и потенциальных инвесторов, ни один из них не был серьезным. В итоге клуб потерял последние возможности финансирования. Руководство приняло решение сняться с соревнований, игроки получили статус свободных агентов.

Напомним, первую половину текущего сезона команда завершила на последнем месте Второй лиги. Киевляне набрали четыре очка в 10 матчах.

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В статье: Рубикон (Киев)
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Источник:
Sport Arena

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