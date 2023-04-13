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Клубы УПЛ и Первой лиги заинтересовались латералем винницкой Нивы

Вторая лига
(2 голосов)

Алексей Швец проводит очень даже неплохой сезон

Клубы УПЛ и Первой лиги заинтересовались латералем винницкой Нивы

фото из свободных источников

Новина українською

Молодой футболист винницкой "Нивы" Алексей Швец привлек к себе внимание скаутов еще в "Буковине" в прошлом сезоне. Однако переход на одну ступень профи футбола ниже - во Вторую лигу - добавил уверенности воспитаннику каменского футбола. 22-летний полузащитник в первом же весеннем туре Второй лиги в составе винницкой "Нивы" принес результат, приняв участие во всех трех голах своей команды в матче 11 тура с "Чайкой" (3:3).

По информации ua-football.com латералем, который без проблем сыграет на каждом из флангов, заинтересовались два клуба Первой лиги и один – из УПЛ. В восьми матчах за "Ниву" он успел отличиться восемью результативными действиями (3+5), не раз начинал голевые атаки.

Еще раз констатируем, несмотря на все перманентные проблемы в украинском футболе, качественные футболисты растут. Важно, чтобы в следующих матчах "Нивы" Швец, по меньшей мере, не снижал планку.

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В статье: Нива (Винница)
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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
14.04.2023 в 00:02
Нехай не розкривають рота!))Він у Ниві буде грати в Лізі Чемпіонів..))
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