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Вторая лига. Хет-трик играющего президента винницкой Нивы, Чайка обыгрывает Металлург-2
Голевая феерия в Одессе
Фото: ФК Нива Вінниця
Сегодня были сыграны два матча двенадцатого тура во Второй лиге. Стоит отметить противостояние в Одессе, где "Нива" победила "Реал Фарму".
От игры на стадионе "Иван" все ждали голов и команды не разочаровали. Матч завершился победой гостей – 3:2. Стоит отметить хет-трик играющего президента "Нива" Артура Загорулько. Таким образом, Артур уже забил десять голов в нынешнем сезоне. По ходу матча гости выигрывали 3:0, но как всегда захотели себе добавить лишних нервов. Однако, на этот раз все же не упустили победу.
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"Реал Фарма" - "Нива" Винница 2:3
Голы: Гранчар (68), Барсуков (74) – Загорулько (38, 52, 65)
В еще одном матче игрового дня "Чайка" дома благодаря голу Артема Махонина обыграла "Металлург-2". Для запорожцев это второе поражение подряд.
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"Чайка" - "Металлург-2" 1:0
Голы: Махонин (36)
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