Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня будут сыграны матчи предпоследнего семнадцатого тура во Второй лиге. Отметим, что этот тур будет пропускать досрочный бузовская чемпионат "Нива".

Центральный матч тура состоится в Закарпатье. Встретятся третья команда против пятой, между ними только одно очко разницы. Для продолжения борьбы за второе место обеим командам необходима победа. Свой последний матч в году сыграет винницкая "Нива", которая будет пытаться переиграть молодежь запорожского "Металлурга". Гостям необходимо только побеждать и надеяться, что оппоненты потеряют очки.

VBET UA Вторая лига. 17-й тур

"Хуст" - "Звягель"

21.05.2023.14:00

VBET UA Вторая лига. 17-й тур

"Металлург-2" - "Нива" Винница

21.05.2023. 14:00

VBET UA Вторая лига. 17-й тур

"Чайка" -"Васт"

21.05.2023. 14:00

VBET UA Вторая лига. 17-й тур

"Реал Фарма" - "Кремень-2"

21.05.2023. 14:00