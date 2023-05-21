Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
Стартует предпоследний тур
Фото: ФК Звягель
Сегодня будут сыграны матчи предпоследнего семнадцатого тура во Второй лиге. Отметим, что этот тур будет пропускать досрочный бузовская чемпионат "Нива".
Центральный матч тура состоится в Закарпатье. Встретятся третья команда против пятой, между ними только одно очко разницы. Для продолжения борьбы за второе место обеим командам необходима победа. Свой последний матч в году сыграет винницкая "Нива", которая будет пытаться переиграть молодежь запорожского "Металлурга". Гостям необходимо только побеждать и надеяться, что оппоненты потеряют очки.
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"Хуст" - "Звягель"
21.05.2023.14:00
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"Металлург-2" - "Нива" Винница
21.05.2023. 14:00
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"Чайка" -"Васт"
21.05.2023. 14:00
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"Реал Фарма" - "Кремень-2"
21.05.2023. 14:00
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