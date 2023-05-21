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Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Вторая лига
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Стартует предпоследний тур

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: ФК Звягель

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня будут сыграны матчи предпоследнего семнадцатого тура во Второй лиге. Отметим, что этот тур будет пропускать досрочный бузовская чемпионат "Нива".

Центральный матч тура состоится в Закарпатье. Встретятся третья команда против пятой, между ними только одно очко разницы. Для продолжения борьбы за второе место обеим командам необходима победа. Свой последний матч в году сыграет винницкая "Нива", которая будет пытаться переиграть молодежь запорожского "Металлурга". Гостям необходимо только побеждать и надеяться, что оппоненты потеряют очки.

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"Хуст" - "Звягель"

21.05.2023.14:00

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"Металлург-2" - "Нива" Винница

21.05.2023. 14:00

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"Чайка" -"Васт"

21.05.2023. 14:00

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"Реал Фарма" - "Кремень-2"

21.05.2023. 14:00

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В статье: Реал Фарма (Одесса) Нива (Винница) Где смотреть футбол Васт (Николаев) Звягель (Новоград-Волынский) ФК Хуст Металлург-2 (Запорожье) Кремень-2 (Кременчуг)
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