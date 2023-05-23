Тростянец заявил о возвращении во Вторую лигу и организовал сбор средств на восстановление стадиона

"Тростянец", который до начала полномасштабного российского вторжения выступал во Второй лиге, официально заявил, команда возобновит выступления в ПФЛ в сезоне 2023/24.

"В 2022 году "Тростянец" почувствовал на себе все ужасы войны. С первых дней полномасштабного вторжения город был оккупирован русскими военными. Рашисты убивали, грабили и уничтожали все, что создавалось годами.

После того как ВСУ выбили из города российскую сволочь, "Тростянец" начал активный процесс восстановления. Многое уже сделано, много работы запланировано и согласовано на этот год. В понятие "восстановление Украины" в "Тростянце" вкладывают не только заботу об экономике, инфраструктуре, образовании. Мы ищем способы восстановления каждого украинца: его физического и ментального здоровья.

Именно поэтому поддерживаются и проекты, связанные со спортом. Потому что это - первое и лучшее лекарство.

Летом 2022 года ПФЛ предоставила право "Тростянцу" на год приостановить выступления во Второй лиге Украины, не потеряв при этом статус профессиональной команды, к которому мы шли последние 8 лет.

Клуб воспользовался этим правом и последний год посвятил усиленной работе собственной академии. Сейчас подготовительная работа к новому сезону главной команды в активном разгаре, уже есть договоренности о новых партнерствах. Обо всем этом позже.

Кроме этого, вместе с нашими партнерами мы объявили сбор средств на восстановление стадиона, пострадавшего в результате артиллерийских обстрелов", - говорится в заявлении клуба.