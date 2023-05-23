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Тростянец заявил о возвращении во Вторую лигу и организовал сбор средств на восстановление стадиона
Клуб со следующего сезона возвращается во Вторую Лигу
fctrostyanets.com
"Тростянец", который до начала полномасштабного российского вторжения выступал во Второй лиге, официально заявил, команда возобновит выступления в ПФЛ в сезоне 2023/24.
"В 2022 году "Тростянец" почувствовал на себе все ужасы войны. С первых дней полномасштабного вторжения город был оккупирован русскими военными. Рашисты убивали, грабили и уничтожали все, что создавалось годами.
После того как ВСУ выбили из города российскую сволочь, "Тростянец" начал активный процесс восстановления. Многое уже сделано, много работы запланировано и согласовано на этот год. В понятие "восстановление Украины" в "Тростянце" вкладывают не только заботу об экономике, инфраструктуре, образовании. Мы ищем способы восстановления каждого украинца: его физического и ментального здоровья.
Именно поэтому поддерживаются и проекты, связанные со спортом. Потому что это - первое и лучшее лекарство.
Летом 2022 года ПФЛ предоставила право "Тростянцу" на год приостановить выступления во Второй лиге Украины, не потеряв при этом статус профессиональной команды, к которому мы шли последние 8 лет.
Клуб воспользовался этим правом и последний год посвятил усиленной работе собственной академии. Сейчас подготовительная работа к новому сезону главной команды в активном разгаре, уже есть договоренности о новых партнерствах. Обо всем этом позже.
Кроме этого, вместе с нашими партнерами мы объявили сбор средств на восстановление стадиона, пострадавшего в результате артиллерийских обстрелов", - говорится в заявлении клуба.
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