Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Горняк-Спорт нашел тренера после вылета команды из Первой лиги
Клуб определился с новым наставником
Фото: facebook.com/sumy.footballclub
"Горняк-Спорт" объявил о назначении Валерия Куценко новым главным тренером команды.
Срок контракта не разглашается.
Спортивный директор клуба Алексей Шалаев представил 36-летнего специалиста команде на первой тренировке после отпуска. Помощником Куценко стал экс-полузащитник "Ворсклы" и "Оболони" Виталий Кобзарь.
Куценко известен по работе в ПФК "Сумы". Минувший сезон он провел в тренерском штабе "Кремня".
Ранее "Горняк-Спорт" расстался с Сергеем Дирявкой. Весной команда сыграла в группе выбывания за право остаться в дивизионе, однако с 11 очками в активе финишировала на 8-й позиции и вылетела во Вторую лигу.
Популярное сейчас
- Остается только поверить, что домучили бы и без такого второго пенальти. Обзор матча Украина – Мальта
- Ребров: Считаю, что за 10 дней мы сделали максимум
- Петраков одержал вторую победу подряд у руля Армении - ВИДЕО
- Украина – вторая, но Италия – с матчем в запасе. Турнирная таблица группы С отбора к Евро-2024
- Выбрали смотреть на Холанда. Pornhub испытал резкое падение интереса во время финала ЛЧ. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная жена Владислава Кочергина впечатляет кадрами в купальнике. ФОТО