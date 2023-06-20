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Горняк-Спорт нашел тренера после вылета команды из Первой лиги

Вторая лига
(3 голосов)

Клуб определился с новым наставником

Горняк-Спорт нашел тренера после вылета команды из Первой лиги

Фото: facebook.com/sumy.footballclub

Новина українською

"Горняк-Спорт" объявил о назначении Валерия Куценко новым главным тренером команды.

Срок контракта не разглашается.

Спортивный директор клуба Алексей Шалаев представил 36-летнего специалиста команде на первой тренировке после отпуска. Помощником Куценко стал экс-полузащитник "Ворсклы" и "Оболони" Виталий Кобзарь.

Куценко известен по работе в ПФК "Сумы". Минувший сезон он провел в тренерском штабе "Кремня".

Ранее "Горняк-Спорт" расстался с Сергеем Дирявкой. Весной команда сыграла в группе выбывания за право остаться в дивизионе, однако с 11 очками в активе финишировала на 8-й позиции и вылетела во Вторую лигу.

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В статье: Валерий Куценко Горняк-Спорт (Горишние Плавни)
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Источник:
gornyak-sport.com

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