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Дирявка: С директором Горняка-Спорт решили, что дальше мы идем отдельно
Специалист прокомментировал свой уход из клуба
Фото: gornyak-sport.com
Украинский тренер Сергей Дирявка прокомментировал свой уход с поста главного тренера "Горняка-Спорт". Накануне клуб и специалист разошлись по взаимному согласию.
"Я хочу поблагодарить каждого работника клуба, каждого человека, который со мной в течение полугода жил той целью, которая у нас была - остаться в Первой лиге. Но со спортивным директором ФК "Горняк-Спорт" Алексеем Шалаевым мы решили, что дальше мы будем идти отдельно.
Я хочу поблагодарить Алексея Эдуардовича за то, что он предоставил мне возможность вдохнуть футбольного кислорода, если так можно сказать. Мы сделали то, что должны были сделать. Я грущу, что нам не хватило лишь немного - одной победы. Но каждый час, каждая минута в этом клубе я считаю - это для меня большой опыт.
Я встретил в "Горняке-Спорт" много друзей и они навсегда останутся в моем сердце. Я уверен, что клуб будет функционировать, команда здесь будет и я желаю очень больших успехов этой команде, потому что это городок, в который я влюбился и он заслуживает, чтобы здесь была команда. Нет слов, чтобы передать все мои пожелания, но Горишние Плавни навсегда остались в моем сердце", - сказал Дирявка.
Напомним, весной "Горняк-Спорт" сыграл в группе выбывания за право остаться в дивизионе, однако с 11 очками в активе финишировал на 8-й позиции и вылетел во Вторую лигу.
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