Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рух-2 и Карпаты-2 сыграют в грядущем сезоне Второй лиги
Всего в турнире будет 15 команд
фото - ФК Металіст 1925
Центральный совет ПФЛ включил "Рух-2" и "Карпаты-2" в состав участников соревнований среди команд клубов Второй лиги сезона-2023/24.
Таким образом, в третьем по силе дивизионе будут соревноваться 15 коллективов. Старт сезона запланирован на 6 августа. Жеребьевка календаря соревнований состоится 7 июля 0 12:00.
Напомним, во Второй лиге сыграют: "Васт" - новое название "Николаев 1920" (Николаев), "Дружба" (Мировка), "Звягель" (Звягель), "Кремень-2" (Кременчуг), "Кудровка" (Кудровка), "Локомотив" (Киев), "Металлург-2" (Запорожье), "Нива" (Винница), "Реал Фарма" (Одесса), "Скала 1911" (Стрый), "Тростянец" (Тростянец), "Чайка" (Петропавловская Борщаговка) и "ЮКСА" (Киев).
К слову, в прошлом сезоне победителем во Второй лиге стала "Нива" Бузова.
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