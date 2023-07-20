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Непогодов продолжит карьеру во Второй лиге

Вторая лига
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Кипер находится на просмотре в клубе ЮКСА

Непогодов продолжит карьеру во Второй лиге

Фото: ФК Чорноморець / Автор невідомий

Новина українською

Голкипер Дмитрий Непогодов, который недавно покинул "Черноморец", может продолжить карьеру в клубе Второй лиги.

35-летний вратарь находится на просмотре в клубе "ЮКСА" из Тарасовки.

Непогодов, как и 22-летний фланговый полузащитник Эрик Бейер из "Скорука" сыграли за "ЮКСА" в контрольном матче с "Полесьем" из Ставок (0:1).

Ранее контракты с новичком ПФЛ подписали защитники Дмитрий Махнев ("Карпаты"), Олег Синегуб ("Ингулец"), Андрей Демиденко ("Металлист 1925"), Никита Кононов ("Днепр-1"), полузащитники Антон Евдокимов (ЛНЗ), Илья Цуркан ("Скорук"), Кирилл Ховайко ("Стандарт" Новые Санжары) и Матвей Харченко (последняя известная команда – "Александрия" U21).

Напомним, главным тренером "ЮКСА" в начале июля был назначен экс-наставник "Миная" Николай Цымбал.

В своем дебютном матче на профессиональном уровне коллектив из села Тарасовка сыграет на выезде со столичным "Локомотивом". Базовый день 1-го тура Второй лиги – 6 августа.

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В статье: Дмитрий Непогодов ЮКСА (Тарасовка)
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Источник:
sport.ua

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