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Непогодов продолжит карьеру во Второй лиге
Кипер находится на просмотре в клубе ЮКСА
Фото: ФК Чорноморець / Автор невідомий
Голкипер Дмитрий Непогодов, который недавно покинул "Черноморец", может продолжить карьеру в клубе Второй лиги.
35-летний вратарь находится на просмотре в клубе "
Непогодов, как и 22-летний фланговый полузащитник Эрик Бейер из "Скорука" сыграли за "ЮКСА" в контрольном матче с "Полесьем" из Ставок (0:1).
Ранее контракты с новичком ПФЛ подписали защитники Дмитрий Махнев ("Карпаты"), Олег Синегуб ("Ингулец"), Андрей Демиденко ("Металлист 1925"), Никита Кононов ("Днепр-1"), полузащитники Антон Евдокимов (ЛНЗ), Илья Цуркан ("Скорук"), Кирилл Ховайко ("Стандарт" Новые Санжары) и Матвей Харченко (последняя известная команда – "Александрия" U21).
Напомним, главным тренером "ЮКСА" в начале июля был назначен экс-наставник "Миная" Николай Цымбал.
В своем дебютном матче на профессиональном уровне коллектив из села Тарасовка сыграет на выезде со столичным "Локомотивом". Базовый день 1-го тура Второй лиги – 6 августа.
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