Вторая лига. Центральная игра тура в Калиновке, непростой выезд для Кудровки

Уже завтра стартует третий тур Второй лиги. Вашему вниманию анонс противостояний. Отметим, что в этот раз тур будет пропускать "Звягель".

"Кремень-2" - "Реал Фарма"

18.08.2023. 12 часов. "Кремень-Арена им. Олега Бабаева" г. Кременчуг

Одесситы на прошлой неделе сыграли свой первый официальный матч в новом сезоне. Победа 4:1 над "Локомотивом" должна придать подопечным Пархоменко уверенность в своих силах, но к игре команды осталось много вопросов. Если бы киевляне реализовали пенальти, все могло закончиться плачевно для "Реал Фармы". "Кремень-2" в прошлом туре пропустил восемь голов от "ЮКСА". Разница в амбициях и комплектации сыграла свою роль. Безусловно, для молодых ребят это ощутимый удар и главное его достойно выдержать. Не ожидаем от этого матча результативного футбола.

"Чайка" - "ЮКСА"

19.08.2023. 15:45. "Центральный" пгт. Калиновка

"Чайка" в нынешнем сезоне еще не пропускала, а забила уже семь голов. Мощный старт команды свидетельствует об их серьезных амбициях. Отметим хет-трик Вечурка в ворота "Карпат-2". "ЮКСА" забила восемь голов в ворота "Кремня-2", но уже в Кубке вылетела от "Звягеля". На старте сезона подопечным Цымбала не хватает стабильности, но это и не удивительно, ведь после существенного обновления состава нужно сыграться. Ожидается, что бразильские новички усилят конкуренцию за место в стартовом составе. Сложно определить фаворита в этом противостоянии, но предпочтение все же отдадим более опытной "Чайке".

"Нива" - "Кудровка"

19.08.2023. 16:00. "Центральный городской стадион" г. Винница

Винницкий коллектив не отошел после сокрушительного поражения от "Звягеля". В прошлом туре подопечные Ярошенко уступили "Дружбе", хотя перед игрой они считались фаворитами. Коллектив из Мировки надежно сыграл в защите, а футболисты "Нивы", кажется, не имели плана Б на игру, после того как их лидера Загорулько соперник закрыл. "Кудровка" забила девять голов в ворота "Васта", но главной проблемой для команды является нехватка времени на восстановление, ведь в Кубке пришлось сыграть 120 минут. Особое внимание хозяевам стоит обратить на Дмитрия Кулика, сейчас в очень хорошей форме. Его два гола в ворота "Мариуполя" являются ярким тому подтверждением.

"Тростянец" - "Дружба"

20.08.2023. 14:30. "Стадион им. В.П.Куца". Тростянец

"Тростянец" в начале сезона не впечатляет. Команда проиграла в двух предыдущих турах, да еще и вылетела в Кубке от "Горняка-Спорт". Коллектив из Сумской области пока не сыгран и сколько времени пройдет на наигрывание связей неизвестно. "Дружба" напротив порадовала своих болельщиков двумя победами. Тактическая схема 4-5-1 помогает раскрыть все сильные стороны подопечных Чирикала. Стоит отметить Андрея Сторчоуса, являющегося лидером коллектива. Учитывая нынешнюю форму команд, у хозяев мало шансов на положительный результат.

"Васт" - "Рух-2"

20.08.2023. 15:00. "Иван" г. Одесса

Шестнадцать пропущенных мячей за два матча – вот такой результат у николаевского коллектива на старте сезона. А если взять еще и кубочное противостояние, то общий счет 3:20. Ничего хорошего не предвещает николаевскому коллективу противостояние с "Рухом-2". Львовяне в прошлом туре без проблем переиграли "Скалу 1911". Команда добилась существенного прогресса по сравнению с первым туром. Ожидаем третьего подряд в чемпионате поражение "Васта".

"Локомотив" -"Металлург-2"

20.08.2023. 16:00. "Стадион им. Банникова". г. Киев

Новичок Второй лиги уступил "Реал Фарме", но по игре выглядел довольно неплохо. Если бы киевляне реализовали пенальти, то могли бы рассчитывать на победу. Футболисты "Локомотива" не демонстрируют зрелищный футбол, но против этого соперника никому легко не будет. Особо стоит отметить Уманца, через которого строится вся игра команды. Запорожцы прошлый тур пропускали, а стартовали в сезоне с победы над "Тростянцем". "Металлург-2" учится играть без таких своих лидеров, таких как Златьев и Рокотянский. Пока что к игре команды много вопросов и нельзя сказать, что именно подопечные Зубченко являются фаворитами противостояния.

"Скала 1911" - "Карпаты-2"

20.08.2023. 16:30. "Сокол" г. Стрый

Коллектив из Стрыя в прошлом туре без шансов уступил "Руху-2", но на неделе в Кубке одержал волевую победу над тернопольской "Нивой". Успеют ли футболисты "Скалы 1911" восстановиться, ведь им пришлось сыграть 120 минут? Что касается львовян, то создать достойную конкуренцию "Чайке" они не смогли. Без Дениса Кожанова игра в атаке "Карпат-2" не выглядела столь мощной. К тому же, в защите подопечные Сапуги слишком много ошибались. Ожидаем, что в этом матче будет напряженная борьба, в которой победу все-таки одержат хозяева.