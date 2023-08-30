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Наперекор десятилетиям. В украинском футболе состоялся рекорд, связанный с временм начала игры

Вторая лига
(1 голосов)

Болельщики со стажем такого не припоминают

Наперекор десятилетиям. В украинском футболе состоялся рекорд, связанный с временм начала игры

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

В'ячеслав Кульчицький Автор UA-Футбол
Новина українською

Никогда еще в нашем футболе матчи не начинались так рано, как это произошло под конец этого лета. Беспрецедентный случай был зафиксирован в Одессе в матче, который открывал 4-й тур чемпионата второй лиги. В нем встречались местный "Реал Фарма" и "Чайка" из Петропавловской Борщаговки (1:1). По договоренности между соперниками, этот поединок был назначен на 10:00 утра, что является абсолютным рекордом!

"Я занимаюсь статистикой уже почти четыре десятка лет – еще с далекого 1984-го, однако такого раннего начала матча не было никогда, - подтвердил UA-Футбол самый авторитетный футбольный статистик страны Юрий Ландер. - За все годы проведения чемпионата Украины как в классе сильнейших, так в первой и второй лигах, в 10:00 никто не играл. Максимально ранним началом официальной игры до упомянутого одесского матча было 12:00".

В течение последних сезонов по понятным причинам начало матча в 12:00 в низших лигах стало уже привычным явлением. А когда-то подобное в футболе вызвало бы большое удивление. По этому поводу вспоминается случай почти тридцатилетней давности, свидетелем которого стал корреспондент UA-Футбол. Незадолго до финиша сезона-1993/94 в первой лиге в рамках 36-го тура в Одессе состоялся матч СК "Одесса" - "Норд-Ам-Подолье" (Хмельницкий), время начала которого было назначено необычно рано - в 14:00. Дело в том, что в этот же день все внимание специалистов, болельщиков и журналистов было приковано к Николаеву, где в центральном матче не только тура, но и всего чемпионата встречались претенденты на повышение в классе - местный "Эвис" и александрийская "Полиграфтехника". Игра между этими соперниками начиналась в 18:00, поэтому раннее начало одесского матча было обусловлено желанием руководителей СК "Одесса" отправиться сразу же после финального свистка в соседний Николаев, чтобы посмотреть суперважный поединок вживую. Так они в конце концов и сделали.

А между тем инспектор матча СК "Одесса" - "Норд-Ам-Подолье" Анатолий Коньков сразу по его завершении должен был выполнить традиционную обязанность - продиктовать с помощью служебного телефона клуба технические данные в Федерацию футбола Украины. После того, как это было сделано, он на всякий случай спросил дежурного по ФФУ, известны ли уже результаты матчей из других городов. Но тут же вспомнив о раннем начале одесского матча, с присущей ему иронией добавил: "Никто там случайно в 12 часов не играл?".

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В статье: Вторая лига Реал Фарма (Одесса) Чайка (Петропавловская Борщаговка)
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