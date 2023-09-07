Вторая лига. Центральная игра тура в Звягеле, Карпаты-2 возвращаются после вынужденной паузы

Завтра стартует шестой тур во Второй лиге. Отметим, что этот тур будет пропускать "Рух-2".

"Карпаты-2" - "Реал Фарма"

08.09.2023. 12:00. "Украина". Львов

Львовяне прошлый тур пропускали, поэтому могли тщательно подготовиться к противостоянию со старожилом Второй лиги. Молодой команде прогнозируемо не хватает солидности и стабильности, но главная задача – развивать игроков, которые в будущем пополнят ряды первой команды "Карпат". Победная серия подопечных Пархоменко завершилась в прошедшем туре. Одесситы не смогли дать бой "ЮКСА" – 0:4. Футболисты "Реал Фармы" были не готовы к такой интенсивности игры соперника. Однако у них есть хороший шанс реабилитироваться за это поражение и провальную игру уже в пятницу.

"Кудровка" - "Локомотив"

08.09.2023. 13:30. "Кудровка-Арена". с. Кудрёвка

Хозяева не играли в прошлом туре, поэтому это время должно было помочь им разобрать свои ошибки на старте сезона. От "Кудровки" все ожидали более качественной игры, ведь у этой команды есть потенциал для борьбы за топ-5 минимум. Однако пока в их активе всего четыре зачетных пункта. Киевляне на прошлой неделе проявили себя с лучшей стороны, хоть и уступили "Дружбе" в конце встречи. Подопечные Уманца еще раз доказали, что против них никому не будет легко. Следует отметить, что футболисты "Локомотива" умеют держать удар и проявляют характер. Однако есть у гостей существенная потеря перед этим матчем - дисквалифицированный Марченко. Безусловно, хозяева являются фаворитами противостояния, но не повлияет ли на них отсутствие игрового тонуса?

"Скала 1911" - "Тростянец"

08.09.2023. 14:00. "Сокол". г. Стрый

Коллектив из Стрыя третий и четвертый туры пропускал, но за это время смог существенно усилиться. Команда дозаявила защитника Фляка, полузащитника Чепелюка и нападающих Богомаза и Напуду. Стоит отметить Чепелюка, неплохо зарекомендовавшего себя в "Волыне". Впрочем, в игре с "Нивой" смог принять участие только один из них – и тот (Богомаз) в запасе. Вряд ли "Скала 1911" может быть довольна своей игрой в Виннице, ведь у большинстве не смогла выиграть – 2:2. Хотя все могла закончиться еще хуже, если бы не спасительный гол Янаты на 89-й минуте. Ожидаем, что за счет игрового тонуса стрийский коллектив все же будет добавлять.

"Тростянец" впервые в сезоне выиграл и забил более одного гола (3:0 над "Рухом-2"). Стоит отметить возвращение после травмы Проданова, проведшего очень качественный матч. Евгений открыл счет в матче, постоянно своей активностью заставлял ошибаться защитников соперника. Нас ожидает интересное и напряженное противостояние.

"Металлург-2" - "ЮКСА"

08.09.2023. 14:30. "Базис". с. Кочубеевка

Запорожцы неделю назад прервали свою серию из трех побед подряд. Противостояние с "Чайкой" продемонстрировало, что с такими соперниками молодой команде пока еще очень сложно играть. Подопечные Зубченко старались, не сдавались, но создать проблемы опытной "Чайке" не смогли. Следует также отметить недостаточно уверенную игру голкипера Лавуты. Лидер чемпионата "ЮКСА" в нынешнем сезоне пока очков не терял. Уверенная победа над "Реал Фармой" показала, что амбициозный новичок с бразильцами в составе может рассчитывать минимум на призовые места. В течение своего матча команда не сбавляла обороты, а это свидетельствует о хорошей функциональной готовности. Против такого соперника у юных запорожцев шансов нет.

"Звягель" - "Чайка"

08.09.2023. 15:00. "Авангард". м. Звягель

Безусловно, это – центральный матч всего тура. Вторая команда будет принимать четвертую, а между ними расстояние всего два очка. "Звягель" выиграл все четыре предыдущих встречи в чемпионате и забил 22 мяча. Подопечные Максимова прогрессируют от матча к матчу, играют все увереннее. Однако стоит также отметить, что по настоящему серьезных оппонентов у них в чемпионате еще не было. Матч с "Чайкой", которая сейчас тоже на ходу, станет настоящим испытанием для хозяев. Подопечные Сизыхина много моментов не создают, но такая рациональная игра приносит свой результат. К тому же сейчас в хорошей форме главный бомбардир "Чайки" Вечурко. Учитывая это, есть все шансы увидеть интересный и конкурентный футбол.

"Дружба" - "Кремень-2"

09.09.2023. 15:45. "Дружба". г. Кагарлык

Достаточно сложно в этом матче найти хотя бы какую-нибудь интригу. "Кремень-2" все свои матчи в нынешнем сезоне проиграл, а "Дружба" наоборот очков еще не теряла. К тому же пока нет уверенности, что молодежь сможет отойти от разгрома в противостоянии с "Звягелем" - 0:7. "Дружба" на прошлой неделе успела дозаявить новичка Замуренко, игравшего за "ЛНЗ". Чемпиону и обладателю Кубка Украины среди любителей против "Локомотива" пришлось проявлять характер, но за счет мастерства Сторчоуса смогли выиграть. Ожидаем очередную победу подопечных Чирикала.

"Васт" - "Нива"

08.09.2023. 12:45. "Иван". Одесса

Николаевский коллектив наконец-то должен сыграть после двух пропущенных игр подряд. Тем не менее, гарантии в этом нет. Безусловно, ожидать от этой разобранной команды какого-либо результата не стоит. Сейчас главное доиграть хотя бы эту часть сезона. Винницкая команда в меньшинстве могла даже побеждать "Скалу 1911", но потеряла три очка в конце встречи. До игры команды без Артура Загорулько вопросов много. К тому же есть существенные проблемы с дисциплиной. Тем не менее, матч с "Вастом" шикарная возможность наконец-то одержать уверенную победу.