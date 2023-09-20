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Стало известно, кто заменил тренерский штаб Юрия Максимова в Звягеле

Вторая лига
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Новый рулевой полагается на проверенных коллег

Стало известно, кто заменил тренерский штаб Юрия Максимова в Звягеле

Фото: facebook.com/pfczvyagel

В'ячеслав Кульчицький Автор UA-Футбол
Новина українською

После того, как Юрий Максимов вместе со своим тренерским штабом перебрался из второголигового "Звягеля" в "Днепр-1", вакантные места в клубе из Житомирщины не оставались долго незанятыми. Новый главный тренер Сергей Шищенко, назначенный на должность главного тренера звягельцев, в разговоре с корреспондентом UA-Футбол назвал своих ассистентов.

"Помогают мне в работе те специалисты, которых я хорошо знаю, - сказал новый рулевой "Звягеля". – Это тренер Николай Гибалюк, тренер вратарей – Сергей Сарана, тренер-аналитик – Антон Филинский и тренер по физподготовке – Олег Герман. С большинством из них я перед "Звягелем" работал в команде "Полесья" U-19. Кроме Германа, которого пригласил в свой штаб только сейчас. Раньше хотел видеть его на предыдущем месте работы, однако не успел воплотить этот замысел из-за переезда в Звягель".

Для Сергея Щищенко "Звягель" стал уже восьмым клубом в тренерской карьере. Начиная с 2010-го года и по настоящее время он работал в донецких "Металлурге", "Шахтере", днепродзержинской/каменской "Стали", мариупольском "Ильичевце", черновицкой "Буковине", "Николаеве" и том же "Полисе".

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В статье: Сергей Шищенко ФК Звягель
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Источник:
UA-Футбол

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