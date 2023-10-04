Вторая лига. Игра тура в Звягеле, интригующее противостояние в Киеве

Уже завтра стартует одиннадцатый тур во Второй лиге. Вашему вниманию анонс противостояний. Из-за нечетного количества команд этот тур будут пропускать львовские "Карпаты-2".

"Кремень-2" - "Нива"

05.10.2023.13:00. "Кремень-Арена им. Олега Бабаева". г. Кременчуг

Хозяева в нынешнем сезоне еще не побеждали. Безвыигрышная серия кременчугского "Кремень-2" длится 25 матчей (три ничьих и 22 поражения). Кременчугский коллектив пропускает во Второй лиге ПФЛ в 25 матчах подряд. На прошлой неделе подопечные Локтионова-Здырка имели все шансы наконец-то выиграть, но упустили ряд моментов и сыграли вничью с "Вастом". "Нива" в волевом стиле смогла обыграть киевский "Локомотив" - 2:1. Однако, солидности и стабильности подопечным Ярошенко все еще не хватает.

"Локомотив" - "Тростянец"

05.10. 2023. 15:00. Стадион "им. Банникова". Киев

Коллектив из Сумской области прошлый тур пропускал, поэтому имел все шансы проанализировать свою ошибку. Киевляне под руководством нового тренера Вадима Лазаренко уступили "Ниве", хотя по ходу противостояния даже побеждали. Футболисты "Локомотива" пытались спасти хотя бы очко, но их попытки пробиться во владения Вычного больше были робкими, чем обдуманными. Против еще одного опытного соперника молодым киевлянам будет непросто. Ожидаем, что победят в этом матче гости.

"Реал Фарма" - "Рух-2"

06.10.2023. 12:00. "Иван". г. Одесса

Одесситы продолжают разочаровывать своих болельщиков. После удачного старта сезона подопечные Пархоменко не могут найти свою игру. Пока команда занимает одиннадцатое место и имеет в своем пассиве уже пять поражений. Львовяне хоть и уступили "ЮКСА", но они не выглядели обреченными. Ряд молодых игроков играет уже на уровне лидеров лиги, поэтому с главной задачей тренерский штаб справляется. Отметим, что в случае победы хозяева смогут сравняться по очкам с молодым коллективом, но добиться этого кризисной "Реал Фарме" будет непросто.

"Чайка" - "Васт"

06.10.2023. 12:30. "Центральный им. М.Х. Бруквенко". пгт. Макаров

Хозяева в прошлом туре потерпели досадное поражение в Стрые. Таким образом, "Чайка" опустилась на четвертое место и постарается реабилитироваться. Подопечных Сизихина не поймут, если они не победят "Васт". Безвыигрышная серия николаевского коллектива составляет уже десять матчей – одна ничья и девять поражений. Ожидаем, уверенную победу старожилов Второй лиги.

"Звягель" - "Дружба"

06.10.2023. 13:00. "Авангард". м. Звягель

Безусловно, это центральная игра всего тура. Третья команда будет принимать лидера, а между ними всего два очка. Сухая серия Антона Яшкова (ПФК "Звягель") длится три матча и 277 минут (четвертый показатель в сезоне). Под руководством Шищенко "Звягель" еще не терял очки и не пропускал. Денис Ндукве забивает в четвертом матче подряд – пять мячей. Это повторение рекорда сезона

"Дружба" в прошлом туре уничтожила "Металлург-2" – 9:1. Впервые в истории Второй лиги ПФЛ зафиксирован счет 9:1. В общем, это лишь восьмой подобный случай, когда в одной игре было забито десять мячей. Ожидаем интересного противостояния, в котором сложно определить фаворита.

"Металлург-2" - "Кудровка"

06.10.2023. 13:45. "Базис". с. Кочубеевка

Проигрышная серия запорожского "Металлурга-2" длится шесть матчей. Сейчас сложно представить, как на молодых ребят повлияет поражение от "Дружбы" - 1:9. Запорожцы уверенно начали сезон, но испытания главными фаворитами чемпионата они не прошли. Против "Кудровки" набрать зачетные пункты будет непросто. Коллектив из Черниговской области занимает шестое место и стремится подняться вверх в турнирной таблице. Победа над "Реал Фармой" должна была добавить команде положительных эмоций.

"ЮКСА" - "Скала 1911"

07.10.2023. 12:30. Стадион "им. Банникова". Киев

Интересное противостояние нас ожидает в Киеве, где вторая команда будет принимать пятую. Подопечные Цымбала не подстраиваются под соперников, а пытаются играть в свой футбол. Кадровый потенциал позволяет "ЮКСА" контролировать мяч, играть первым номером. С наилучшей стороны проявляются бразильцы, которые очень быстро адаптировались в новом коллективе.

В "Скале 1911" сменился тренер и это изменение пошло на пользу. Под руководством Михаила Бесараба команда обыграла "Чайку". Свой дебютный мяч у чемпионата забил 19-летний хавбек Мазур. Следует отметить агрессивную игру коллектива из Стрыя, который не играл на удержание результата, а пытался увеличить свое преимущество. Против такого соперника хозяевам будет непросто.