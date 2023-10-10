Вторая лига. Игра тура в Виннице, испытание лидером для Карпат-2

Уже завтра будут сыграны матчи двенадцатого тура Второй лиги. Вашему вниманию анонс противостояний. Отметим, что этот тур из-за нечетного количества команд будет пропускать киевский "Локомотив".

"Рух-2" - "Металлург-2"

11.10.2023. 12:00. Стадион "им. Богдана Маркевича". Винники

Львовяне после двух подряд поражений в прошлом туре смогли прервать эту серию - ничья с "Реал Фармой". У подопечных Безубьяка были все шансы побеждать, но свои моменты не смогли реализовать. Таким образом, команда пока занимает девятое место и может подняться вверх. Запорожцы после удачного старта сезона продолжают свое падение по турнирной таблице. "Металлург-2" проигрывает уже семь матчей подряд. Ожидаем, что в очном противостоянии больше шансов на победу все-таки у хозяев.

"Скала 1911" - "Реал Фарма"

11.10.2023. 12:30. "Сокол". Стрый

Стрыйский коллектив в предыдущем туре не смог навязать борьбу "ЮКСА" – 0:3. На игру "Скалы 1911" не могли не сказаться травмы основных игроков – Аксенова и Лебеденко. Работы у голкипера "ЮКСА" в этом противостоянии было немного, но "Скала 1911" даже, несмотря на поражение, осталась пятой. Одесситы разочаровывают своих болельщиков. За последние восемь матчей только одна победа и одна ничья. Смогут ли подопечные Пархоменко реабилитироваться и улучшить свое турнирное положение? Легко им точно не будет, особенно, если учитывать качество игры команды.

"Карпаты-2" - "Дружба"

11.10.2023. 13:00. "ЛНУП". г. Дубляны

Очень сложное испытание лидером ожидает "Карпаты-2". Львовяне пока занимают седьмое место, но команда прошлый тур пропускала. Недооценивать "Карпаты-2" точно не стоит, ведь амбициозный коллектив доказал, что с ними следует считаться. Лидер Второй лиги победой над "Звягелем" смог закрепиться на первом месте. Три очка подопечным Чирикала принес 25-летний хавбек Алексей Бандурин. Тренерский штаб сумел поставить команде действительно качественную игру. Особенно это касается надежности в защите. Однако и в атаке у "Дружбы" проблем нет - 28 голов за десять матчей. Ожидаем, что гости смогут продлить свою победную серию.

"Кудровка" - "Звягель"

11.10.2023. 13:30. "Кудровка-Арена". с. Кудрёвка

Интересное противостояние двух амбициозных коллективов нас ожидает в Кудровке. Для Сергея Шищенко поражение в противостоянии с "Дружбой" стало дебютным во главе тренера "Звягеля". Довести свои атаки до логического завершения подопечные Шищенко не смогли. "Кудровка" прогнозированно обыграла "Металлург" – 2:1. Коллективу из Черниговской области было непросто, но они за счет класса все же смогли добиться желаемого результата. "Кудровка" дома обычно играет мощно, но против "Звягеля" они вряд ли смогут набрать зачетные пункты.

"ЮКСА" - "Васт"

11.10.2023. 14:00. Стадион "им. Банникова". Киев

Это именно тот матч, результат которого можно предположить с 99% вероятности. Вторая команда чемпионата будет принимать последнюю. Николаевский коллектив за девять туров набрал всего один зачетный пункт. Что касается киевлян, то, безусловно, стоит отметить бразильских новичков, которые быстро адаптировались в новом коллективе и своей игрой приносят пользу команде. Ожидаем, что никаких проблем у подопечных Цымбала не было. Сколько голов смогут забить хозяева? В этом главная интрига этого матча.

"Тростянец" - "Кремень-2"

11.10.2023. 14:30. Стадион"им. В.П. Куца". Тростянец

Предпоследняя команда группы встретится с десятой. "Тростянец" в прошлом туре довольно неожиданно уступил "Локомотиву". Проблемы подопечные Шаповалова привезли сами себе – автогол Брынька в компенсированное время. Пять поражений не могут радовать всех поклонников команды, но заметно, что у этого коллектива есть запас прочности. Безвыигрышная серия кременчугского "Кремень-2" длится 26 матчей (три ничьих и 23 поражения). Поражение 0:5 от "Нивы" показало, что очень непросто будет подопечным Локтионова-Здирка рассчитывать на сохранение прописки во Второй лиге. Ожидаем, что "Кремень-2" еще раз не сможет набрать зачетные пункты.

"Нива" - "Чайка"

11.10.2023. 15:00. "Центральный городской стадион". г. Винница

Интересное противостояние нас ожидает в Виннице, где восьмая команда будет принимать третью. Винницкий коллектив в четырех предыдущих матчах набрал семь очков. Разгромная победа над "Кременем-2" (5:0) должна придать подопечным Ярошенко положительных эмоций. К тому же такого результата команда смогла достичь без дисквалифицированных Лотоцкого и Борячука. "Чайка" после победы над "Вастом" вернулась в топ-3. Отметим хет-трик защитника Виталия Дубилея. Ожидаем интересного противостояния, в котором больше шансов на победу все же у гостей.