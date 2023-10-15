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Вторая лига. Лидер теряет очки, ЮКСА разбирается с Нивой

Вторая лига
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Сенсация в Кагарлыке

Вторая лига. Лидер теряет очки, ЮКСА разбирается с Нивой

Фото: ФК Нива Вінниця

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня двумя матчами стартовал тринадцатый тур во Второй лиге. Вашему вниманию результаты противостояний.

В стартовой игре воскресенья "ЮКСА" обыграла старожила дивизиона винницкую "Ниву". В составе хозяев поля забивали Пастернак, Евдокимов и Матеус. Таким образом, подопечные Цымбала всего на два очка отстают от лидера Второй лиги.

Ожидалось, что первая команда нынешнего сезона "Дружба" в домашнем матче сможет победить "Кудровку", но коллектив с Черниговской области смог навязать борьбу подопечным Чирикала - 0:0. Таким образом, хозяева теряют сверхважные очки, но все же остаются лидерами.

Вторая лига. 13-й тур

"Дружба" - "Кудровка" 0:0

"ЮКСА" – "Нива" 3:1

Голы: Матеус (20), Евдокимов (55, пен), Пастернак (90+4) - Загорулько (45+3)

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В статье: Нива (Винница) Дружба (Мировка) ЮКСА (Тарасовка) ФК Кудровка
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