Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня сыграют еще четыре матча тринадцатого тура во Второй лиге. Интересное противостояние нас ожидает в Макарове, где "Чайка" будет принимать "Тростянец". Десятая команда чемпионата в гостях еще не побеждала – две ничьи и три поражения. Надеемся. что игра между "Вастом" и "Реал Фармой" состоится. У обеих команд сейчас продолжаются серии без побед: у одесситов она составляет пять матчей, у николаевского "Васта" – 11.

12:00. "Реал Фарма" - "Васт"

12:30. "Локомотив" - "Карпаты-2"

13:45. "Металлург-2" - "Скала 1911"

14:30. "Чайка" - "Тростянец"