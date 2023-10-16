  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Вторая лига
(1 голосов)

Насыщенный игровой день

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: СК Чайка

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня сыграют еще четыре матча тринадцатого тура во Второй лиге. Интересное противостояние нас ожидает в Макарове, где "Чайка" будет принимать "Тростянец". Десятая команда чемпионата в гостях еще не побеждала – две ничьи и три поражения. Надеемся. что игра между "Вастом" и "Реал Фармой" состоится. У обеих команд сейчас продолжаются серии без побед: у одесситов она составляет пять матчей, у николаевского "Васта" – 11.

12:00. "Реал Фарма" - "Васт"

12:30. "Локомотив" - "Карпаты-2"

13:45. "Металлург-2" - "Скала 1911"

14:30. "Чайка" - "Тростянец"

По теме
yellow-arrow
Вторая лига. Лидер теряет очки, ЮКСА разбирается с Нивой
yellow-arrow
Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
yellow-arrow
Матч второй лиги Звягель – Рух-2 был перенесен из-за переполненного лазарета одной из команд
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Скала 1911 (Стрый) Реал Фарма (Одесса) Чайка (Петропавловская Борщаговка) ФК Тростянец Локомотив (Киев) Васт (Николаев) Металлург-2 (Запорожье) смотреть футбол онлайн Карпаты-2 (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде