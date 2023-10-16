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Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
Насыщенный игровой день
Фото: СК Чайка
Сегодня сыграют еще четыре матча тринадцатого тура во Второй лиге. Интересное противостояние нас ожидает в Макарове, где "Чайка" будет принимать "Тростянец". Десятая команда чемпионата в гостях еще не побеждала – две ничьи и три поражения. Надеемся. что игра между "Вастом" и "Реал Фармой" состоится. У обеих команд сейчас продолжаются серии без побед: у одесситов она составляет пять матчей, у николаевского "Васта" – 11.
12:00. "Реал Фарма" - "Васт"
12:30. "Локомотив" - "Карпаты-2"
13:45. "Металлург-2" - "Скала 1911"
14:30. "Чайка" - "Тростянец"
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