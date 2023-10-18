Названа новая дата перенесенного матча Второй лиги Звягель – Рух-2

Администрация ПФЛ приняла решение о смене хозяина поля матча 14-го тура Второй лиги "Васт" - "Металлург-2". Таким образом, эта игра пройдет 21 октября на стадионе запорожского клуба. Начало - в 14:30. А вот поединок 29-го тура между этими командами состоится на арене николаевской команды.

Также была назначена новая дата матча 13-го тура "Звягель" - "Рух-2". Игра пройдет 15 ноября и начнется в 12:00. Напомним, поединок, который должен был состояться 16 октября, был перенесен в связи с острым респираторным заболеванием и травмами футболистов "Звягеля".