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Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Названа новая дата перенесенного матча Второй лиги Звягель – Рух-2

Вторая лига
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Игра была перенесена из-за переполненного лазарета одной из команд

Названа новая дата перенесенного матча Второй лиги Звягель – Рух-2

Фото: fckarpaty.org

Новина українською

Администрация ПФЛ приняла решение о смене хозяина поля матча 14-го тура Второй лиги "Васт" - "Металлург-2". Таким образом, эта игра пройдет 21 октября на стадионе запорожского клуба. Начало - в 14:30. А вот поединок 29-го тура между этими командами состоится на арене николаевской команды.

Также была назначена новая дата матча 13-го тура "Звягель" - "Рух-2". Игра пройдет 15 ноября и начнется в 12:00. Напомним, поединок, который должен был состояться 16 октября, был перенесен в связи с острым респираторным заболеванием и травмами футболистов "Звягеля".

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В статье: ПФЛ Васт (Николаев) ФК Звягель Металлург-2 (Запорожье) Рух-2 (Львов)
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