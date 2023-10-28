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Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

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Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: ФК Рух

UA-Футбол
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Сегодня сыграют еще четыре матча пятнадцатого тура во Второй лиге. С большим интересом ожидаем противостояния в Кагарлыке, где "Дружба" будет принимать "Скалу 1911". Сможет ли середняк Второй лиги навязать борьбу лидеру? Поытается прервать свою проигрышную серию главный аутсайдер чемпионата "Кремень-2", который будет принимать гостей из Львова.

12:00. "Кремень-2" - "Карпаты-2"

12:30. "Дружба" - "Скала 1911"

13:00. "Реал Фарма" - "Тростянец"

13:30. "Кудровка" - "Рух-2"

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В статье: Скала 1911 (Стрый) Реал Фарма (Одесса) ФК Тростянец Кремень-2 (Кременчуг) Дружба (Мировка) смотреть футбол онлайн Рух-2 (Львов) Карпаты-2 (Львов) ФК Кудровка
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