Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня сыграют еще четыре матча пятнадцатого тура во Второй лиге. С большим интересом ожидаем противостояния в Кагарлыке, где "Дружба" будет принимать "Скалу 1911". Сможет ли середняк Второй лиги навязать борьбу лидеру? Поытается прервать свою проигрышную серию главный аутсайдер чемпионата "Кремень-2", который будет принимать гостей из Львова.

12:00. "Кремень-2" - "Карпаты-2"

12:30. "Дружба" - "Скала 1911"

13:00. "Реал Фарма" - "Тростянец"

13:30. "Кудровка" - "Рух-2"