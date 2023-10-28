Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
Насыщенный игровой день
Фото: ФК Рух
Сегодня сыграют еще четыре матча пятнадцатого тура во Второй лиге. С большим интересом ожидаем противостояния в Кагарлыке, где "Дружба" будет принимать "Скалу 1911". Сможет ли середняк Второй лиги навязать борьбу лидеру? Поытается прервать свою проигрышную серию главный аутсайдер чемпионата "Кремень-2", который будет принимать гостей из Львова.
12:00. "Кремень-2" - "Карпаты-2"
12:30. "Дружба" - "Скала 1911"
13:00. "Реал Фарма" - "Тростянец"
13:30. "Кудровка" - "Рух-2"
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