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Вторая лига. Разгромные победы Звягеля и Чайки

Вторая лига

Сегодня без интриги

Вторая лига. Разгромные победы Звягеля и Чайки

Фото: ФК Звягель

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Были сыграны два матча шестнадцатого тура во Второй лиге. Из-за воздушной тревоги начало встреч отложили, поэтому футболисты вынуждены были доигрывать игры в темноте.

К сожалению, интриги в наших противостояниях не было. "Звягель" во второй раз в сезоне разобрался с "Нивой" - 4:1. В дебюте противостояния открыл счет в матче Чередниченко. Еще до перерыва забил капитан хозяев Нестеров. Во второй половине тайма Фесенко и Ндукве. За "Ниву" свой дебютный гол в профессиональном футболе забил Максим Астафьев.

"Чайка" прогнозированно уничтожила главного аутсайдера Второй лиги "Кремень-2" – 5:0. Отметим хет-трик опытного нападающего Богдана Семенца.

Вторая лига. 16-й тур

"Звягель" - "Нива" 4:1

Голы: Чередниченко (2), Нестеров (31), Ндукве (77, пен), Фесенко (90) – Астафьев (83)

"Чайка" - "Кремень-2" 5:0

Голы: Семенец (15, 33, 58), Вечурко (31), Дубилей (54)

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