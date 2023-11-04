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Вторая лига. Разгромные победы Звягеля и Чайки
Сегодня без интриги
Фото: ФК Звягель
Были сыграны два матча шестнадцатого тура во Второй лиге. Из-за воздушной тревоги начало встреч отложили, поэтому футболисты вынуждены были доигрывать игры в темноте.
К сожалению, интриги в наших противостояниях не было. "Звягель" во второй раз в сезоне разобрался с "Нивой" - 4:1. В дебюте противостояния открыл счет в матче Чередниченко. Еще до перерыва забил капитан хозяев Нестеров. Во второй половине тайма Фесенко и Ндукве. За "Ниву" свой дебютный гол в профессиональном футболе забил Максим Астафьев.
"Чайка" прогнозированно уничтожила главного аутсайдера Второй лиги "Кремень-2" – 5:0. Отметим хет-трик опытного нападающего Богдана Семенца.
Вторая лига. 16-й тур
"Звягель" - "Нива" 4:1
Голы: Чередниченко (2), Нестеров (31), Ндукве (77, пен), Фесенко (90) – Астафьев (83)
"Чайка" - "Кремень-2" 5:0
Голы: Семенец (15, 33, 58), Вечурко (31), Дубилей (54)
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