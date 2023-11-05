Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня сыграют еще три матча шестнадцатого тура во Второй лиге. Нас ожидает очень интересное львовское дерби на стадионе "Украина". Встретятся молодые и амбициозные коллективы - "Карпаты-2" и "Рух-2". Сложно определить фаворита в этом противостоянии, но ожидаем напряженную борьбу. Также стоит обратить внимание на игру "Кудровки" и "Скалы 1911". Коллектив из Стрыя в прошлом туре обыграл лидера чемпионата, поэтому легко команде из Черниговской области точно не будет.

12:00. "Карпаты" - "Рух-2"

12:45. "Кудровка" - "Скала 1911"

13:15. "Металлург-2" - "Тростянец"