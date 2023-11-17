Кудровка - Нива Винница: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Игрой в Чернигове стартует восемнадцатый тур во Второй лиге. Хозяева прошлый тур пропускали, поэтому имели возможность тщательно подготовиться к непростому противостоянию. Подопечные Ярошенко в самой середине таблицы – на восьмом месте, но к матчу в Чернигове они подходили в хорошем настроении после ничьей с "Дружбой". Сможет ли "Нива" во второй раз порадовать собственных болельщиков?

Игра начнется в 12:00. Смотрите прямо в этой новости.