Вторая лига
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Кудровка - Нива Винница: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Кудровка - Нива Винница: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 17.11.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Нива Вінниця
Игрой в Чернигове стартует восемнадцатый тур во Второй лиге. Хозяева прошлый тур пропускали, поэтому имели возможность тщательно подготовиться к непростому противостоянию. Подопечные Ярошенко в самой середине таблицы – на восьмом месте, но к матчу в Чернигове они подходили в хорошем настроении после ничьей с "Дружбой". Сможет ли "Нива" во второй раз порадовать собственных болельщиков?
Игра начнется в 12:00. Смотрите прямо в этой новости.
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