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Кудровка - Нива Винница: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Вторая лига

Кудровка - Нива Винница: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 17.11.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Кудровка - Нива Винница: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Нива Вінниця

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Игрой в Чернигове стартует восемнадцатый тур во Второй лиге. Хозяева прошлый тур пропускали, поэтому имели возможность тщательно подготовиться к непростому противостоянию. Подопечные Ярошенко в самой середине таблицы – на восьмом месте, но к матчу в Чернигове они подходили в хорошем настроении после ничьей с "Дружбой". Сможет ли "Нива" во второй раз порадовать собственных болельщиков?

Игра начнется в 12:00. Смотрите прямо в этой новости.

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