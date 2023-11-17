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Вторая лига. Боевая ничья в Чернигове

Вторая лига

Стартовая игра тура

Вторая лига. Боевая ничья в Чернигове

Фото: ФК Кудрівка

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Предпоследний тур 2023 года начался в Чернигове, где встречались соседи по турнирной таблице. "Кудровка" сыграла впервые за последние две недели – два последних матча перед пропуском она проиграла. "Нива" удивила всех ничьей против "Дружбы" неделю назад.

Первый тайм завершился без голов. Сложно было кому-то отдать предпочтение. Обе команды не рисковали и, прежде всего, пытались надежно сыграть в защите. В начале второй половины встречи гости открыли счет. Главный бомбардир "Нивы" Загорулько ворвался в штрафную и мастерски пробил в дальний угол - 0:1. Однако очень быстро подопечные Даценко отыгрались. Скепский мощно пробил и мяч от колена Вичного залетел в ворота – 1:1. Вырвать победу никто из соперников не смог.

"Кудровка" - "Нива" 1:1

Голы: Скепский (60) - Загорулько (60)

"Кудровка" (стартовый состав): Крыкнин – Руденко, Сираш, Сердюк, Пластун, Коваленко, Чепурненко, Берко, Волошин, Скепский, Кулик

"Нива" (стартовый состав): Вичный – Никитюк, Борячук, Ничипоренко, Грачев, Власенко, Меженский, Евтихов, Швец, Страшкевич, Загорулько

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