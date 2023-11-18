Вторая лига. Шедевр 17-летнего хавбека Реал Фармы, боевая игра в Киеве

Сегодня были сыграны четыре матча восемнадцатого тура во Второй лиге. Вашему вниманию результаты противостояний, которые подарили немало эмоций всех поклонникам украинского футбола.

В стартовом матче игрового дня наконец-то набрала три очка "Дружба", которая в домашнем матче обыграла "Тростянец" - 2:0. Казалось, что одесская "Реал Фарма" снова не сможет выиграть, но шикарный гол 17-летнего хавбека Третьякова помог подопечным Пархоменко обыграть "Кремень-2" - 2:1.

Киевский "Локомотив" одержал свою вторую победу подряд. Подопечные Лазоренко разобрались с "Металлургом-2" – 3:1. В составе киевлян забивали Титаренко, Каранга и Есаулов.

Безусловно, центральным матчем в туре стало противостояние в Киеве, где "ЮКСА" принимала "Чайку". Уже в дебюте противостояния команды обменялись голами. Сначала Семенец вывел "Чайку" вперед, но через пять минут опытный Синегуб сравнял счет. Победу подопечным Цымбала еще до перерыва принес результативный удар бразильского легионера Венди – 2:1.

Вторая лига. 18-й тур

"Дружба" - "Тростянец" 2:0

Голы: Сомов (6), Сторчоус (85, пен)

"Реал Фарма" - "Кремень-2" 2:1

Голы: Барсуков (5, пен), Третьяков (90) - Рокотянский (75)

"Металлург-2" – "Локомотив" 1:3

Голы: Близнюк (57) – Титаренко (43, пен), Есаулов (72), Каранга (78)

"ЮКСА" - "Чайка" 2:1

Голы: Синегуб (9), Венди (31) - Семенец (4)